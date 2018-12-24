Справка Banki.ru

История Сургутнефтегазбанка началась в 1965 году, когда в Сургуте было открыто отделение Тюменской конторы Стройбанка СССР. В 1988 году отделение было преобразовано в филиал Промстройбанка СССР, на базе которого в октябре 1990 года и был зарегистрирован Сургутский коммерческий банк «Сургутнефтегазбанк» (СНГБ). Учредителями-пайщиками банка выступали 13 юридических лиц, основным из которых являлось ОАО «Сургутнефтегаз». Банк участвовал в финансировании освоения и обустройства месторождений, строительстве инфраструктурных проектов в городах и поселках нефтяного Приобья. Таким образом, с момента основания фининститута направления его деятельности были тесно связаны с интересами топливно-энергетического комплекса, строительной индустрии, транспорта и c развитием региона. С августа 1999 года СНГБ функционировал в форме ЗАО, в сентябре 2016 года организационно-правовая форма была изменена на АО. В декабре 2004 года банк был включен в систему обязательного страхования вкладов.

В настоящее время компания ОАО «Сургутнефтегаз»*, 100% акций которой находятся в свободном обращении на бирже, владеет 97,76% акций СНГБ. Оставшиеся 2,24% принадлежат миноритарным акционерам.

Головной офис кредитной организации расположен в Сургуте (Ханты-Мансийский АО — Югра). В целом по состоянию на 1 октября 2017 года в ХМАО были расположены помимо головного еще 17 дополнительных офисов, филиал и оперкасса вне кассового узла. Банк также имеет филиал в Москве, филиал и два операционных офиса в Санкт-Петербурге, а также филиал, допофис и оперкассу в Тюмени. Банк располагает собственной широкой банкоматной сетью, насчитывающей около 200 устройств, основная часть которых установлена в Сургуте. Численность сотрудников банка к середине 2017 года составляла 1 056 человек.

Несмотря на близость к материнской компании и роль расчетного центра «Сургутнефтегаза», банк активно работает с частными клиентами. Физическим лицам доступны такие услуги и продукты, как широкая линейка вкладов, различные программы кредитования (ипотека, потребительские и автокредиты, кредитные карты), дистанционное обслуживание (СНГБ-Интернет), инвестиционные услуги, дебетовые карты (MasterCard, Visa, «Мир»), продажа драгоценных металлов, денежные переводы (в том числе через системы «Золотая Корона», Blizko, Contact) и др.

Юридическим лицам банк предлагает РКО, кредитование, зарплатные проекты, эквайринг (в том числе интернет-эквайринг), брокерское обслуживание и доверительное управление. Помимо предприятий материнской структуры в числе клиентов и партнеров банка в различные периоды были замечены ОАО «Ханты-МансийскДорстрой», ОАО «РТК-Лизинг», АО «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин», ОАО «Сургутинжнефтегазстрой», ООО «Сургуттрансагентство», Сургутская торгово-промышленная палата, ЗАО «Техноцентр», компьютерный супермаркет «Первый», ООО «Гостиница «Нефтяник», ООО «Югра-Трэвел», ООО «Запсибснабкомплект», ООО «Сургутмебель», авиакомпания «ЮТэйр», ЗАО «Техноцентр», сеть магазинов «Рост» и др.

С февраля 2017 по февраль 2018 года активы нетто банка увеличились на 41,2% — до 236,2 млрд рублей. Основным источником фондирования в пассивах выступали средства корпоративных клиентов, преимущественно краткосрочные депозиты сроком до 90 дней, объем которых увеличился более чем на 70%. В активах основной объем привлекаемой ликвидности направлялся на депозиты в ЦБ, портфель которых увеличился за год вдвое.

Ресурсная база банка традиционно построена на обязательствах корпоративных клиентов. Средства предприятий и организаций на 1 февраля 2018 года формировали 73,3% пассивов банка. Почти 90% этих средств представлено краткосрочными депозитами срочностью до 90 дней. Средства населения составляют 15,6% от пассивов кредитной организации и в существенной мере привлечены на сроки от года до трех лет.

Активность клиентской базы банка традиционно внушительна. Так, обороты по расчетным счетам корпоративных клиентов за последний год в среднем составляли 1,0—1,5 трлн рублей. Существенная часть клиентских средств традиционно сформирована ресурсами клиентов из сферы финансовых услуг: согласно пояснительной информации к отчетности на 30 сентября 2017 года, средства клиентов указанного сектора формировали 62,5% всех клиентских обязательств банка (на начало 2017 года — 49,5%). Средства физлиц составляли на ту же дату чуть менее 20% всех средств клиентов, а вот приоритетная в обслуживании нефтегазовая отрасль формировала лишь 7,0%. Банк отличается повышенной концентрацией на средствах крупнейших клиентов: по состоянию на 30 июня 2017 года у банка имелось 18 клиентов (на конец 2016 года — 15 клиентов) с остатками свыше 1 млрд рублей у каждого. Совокупный остаток средств этих клиентов составлял 77,9 млрд рублей (на конец 2016 году — 64,6%) от общей суммы средств клиентов.

Достаточность капитала на отчетную дату находилась на комфортном уровне (15,4% при минимуме в 8%), при этом в составе капитала отсутствовали субординированные займы.

На начало февраля 2018 года 71% нетто-активов банка приходился на выданные МБК, из которых существенная часть была размещена на депозитах в ЦБ. Кредитный портфель занимал 19,5%, высоколиквидные активы — 5,0%, вложения в ценные бумаги — 1,4%, основные средства и прочие активы — 3,6%.

К отчетной дате розничные ссуды преобладали в кредитном портфеле с долей в 54,4%, хотя еще год назад ровно с такой же долей преобладали корпоративные кредиты. За последний год розничный портфель вырос на 18,8% (+4,0 млрд рублей), тогда как корпоративный сократился на 17,0% (-4,3 млрд рублей). Согласно отчетности банка по РСБУ, уровень просрочки по кредитам невысокий, стабильно находится в районе 5% (на отчетную дату снизился до 4,5%). Динамика нормы резервирования по выданным кредитам положительная, на 1 февраля 2018 года показатель составил 16% (против 14% годом ранее). Кредиты обеспечены залоговым имуществом на 145,4%, что является комфортным показателем.

Согласно пояснительной информации к отчетности на 1 октября 2017 года, большая часть портфеля корпоративных кредитов (40,57%) была классифицирована в I и II категории качества (годом ранее — 47,1%). При этом доля кредитов, просроченных свыше 90 дней, составляла 12,1% (годом ранее — 10,5%). Портфель потребительских кредитов банк классифицировал как «очень высокого качества» — 97,5% розничной задолженности относилась к I и II категории качества (годом ранее — 97,3%). К середине 2017 года, согласно отчетности по МСФО, крупнейшими кредитуемыми банком отраслями в корпоративном направлении являлись строительство и операции с недвижимостью (42% от всех ссуд юрлицам), торговля (22,4%), инвестиционная и лизинговая деятельность (15,0%) и производство (7,3%).

Портфель выданных МБК за исследуемый год увеличился на 65%, в его структуре на отчетную дату 75% занимают средства на депозитах в ЦБ. Банк занимает ярко выраженную позицию нетто-кредитора на денежном рынке, обороты по размещению ликвидности (в том числе и на депозитах в ЦБ) за последний год составляли от 300 млрд до 1 трлн рублей.

Портфель ценных бумаг банка за год сократился почти на 60%. В течение последних лет банк заметно сократил позиции в ОФЗ и еврооблигациях, которые формируют почти 90% всего портфеля ц/б на балансе. Примечательно, что сделок РЕПО с портфелем облигаций банк не осуществляет, не испытывая необходимости в привлечении ликвидности на денежном рынке.

Чистая прибыль банка за 2017 год составила 1,7 млрд рублей против чистой прибыли в 1,3 млрд рублей за 2016 год. За первый месяц 2018 года банк заработал 16,8 млн рублей.

Совет директоров: Владислав Баранков (председатель), Геннадий Бурцев, Андрей Дручинин, Александр Жерновков, Наталья Поспелова, Валерий Собакинских, Ольга Тарасова.

Правление: Андрей Король (председатель), Евгений Черножуков, Сергей Кротов, Дмитрий Чаплин, Марина Чередниченко.

* Нефтегазодобывающая компания «Сургутнефтегаз» — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Основными направлениями бизнеса компании являются: разведка и добыча углеводородного сырья; переработка нефти, газа и производство электроэнергии; производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов газопереработки; выработка продуктов нефте- и газохимии. На протяжении многих лет предприятие является лидером отрасли по разведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию новых добывающих скважин.

Нефтеперерабатывающий завод компании — «Киришинефтеоргсинтез» — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны.

Основные рынки сбыта компании — регионы Северо-Запада России. В настоящее время розничная сеть Сургутнефтегаза представлена пятью торговыми компаниями: «Калининграднефтепродукт», «Киришиавтосервис», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт».

Помимо нефтегазового и банковского бизнеса «Сургутнефтегаз» участвует и в капиталах компаний других направлений: страхование (ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»), производство строительных деталей из древесины (ООО «Сургутмебель»), сельское хозяйство (ОАО «Совхоз «Червишевский»), телерадиовещание, производство и распространение телерадиопрограмм (ООО «Медиа-Инвест»), технологическое проектирование (ООО «Ленгипронефтехим»).

В 2016 году ОАО «Сургутнефтегаз» обеспечило добычу 61,8 млн тонн нефти. На месторождениях в Республике Саха (Якутия) нефтедобыча составила 8,9 млн тонн, что превысило показатель предыдущего года на 5%. За 2016 год компанией было произведено 9,7 млрд куб. метров газа. Объем бурения собственными силами ОАО «Сургутнефтегаз» за 2016 год составил 4,7 млн метров горных пород, в том числе поисково-разведочного бурения — около 188,3 тыс. метров. Списочная численность работников предприятия превышает 100 тыс. человек.

Имена своих бенефициаров компания не называет (по данным, раскрываемым Сургутнефтегазбанком, акции ОАО «Сургутнефтегаз» находятся в публичном обращении, соответственно, лиц, оказывающих существенное (косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, нет). Принято считать, что контроль над компанией сконцентрирован в руках генерального директора Владимира Богданова и других представителей менеджмента компании.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

E-mail: balance@banki.ru