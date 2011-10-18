

Современный рынок банковских услуг предлагает множество предложений по дебетовым картам. Основное отличие между этими продуктами состоит в условиях обслуживания.

Повышенным спросом у россиян пользуются дебетовки Сургутнефтегазбанка. Учитывая поставленные цели и свои финансовые возможности, каждый клиент этой компании может подобрать доступное и удобное в плане использования изделие.

На что обратить внимание при выборе

Ознакомиться с характеристиками предлагаемых тарифов заинтересованные лица могут на сайте Banki.ru. Наш проект тесно сотрудничает с данной финансовой организацией и предоставляет актуальную информацию обо всех ее продуктах.

Перед оформлением онлайн-заявки на выпуск пластика рекомендуется внимательно изучить все действующие предложения, оценить их достоинства и недостатки с учетом собственных интересов. Важно учитывать:

• цену за обслуживание;

• бонусы, кешбэки;

• валюту;

• срок действия;

• наличие опции «Овердрафт»;

• начисление процентов на остаток.

Это поможет определить дебетовку, пользоваться которой будет не только удобно, но и очень выгодно. Затем заказчик может обработать развернутую электронную анкету и отправить ее в банк. Менеджер свяжется с ним в течение дня.

