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Дебетовые карты в Сургутнефтегазбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Сургутнефтегазбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

10 дебетовых карт

World Elite MasterCard — Сургутнефтегазбанк
World Elite
Mastercard World Elite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,3% 31 500 нет
  • другое
доллар США 0,1% 475 нет
  • другое
евро 0,1% 415 нет
  • другое
Visa Virtual (Virtuon) «Visa Virtual Account» — Сургутнефтегазбанк
Виртуальная
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 250 нет нет
Мир Классическая — Сургутнефтегазбанк
Лайк
Visa Platinum , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 0 - 330 нет
  • другое
MasterCard Gold «PayPass» — Сургутнефтегазбанк
Пенсионная
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3,6% 25 - 300 нет
  • другое
Мир Классическая — Сургутнефтегазбанк
Пенсионная Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • другое
Подарочная
Visa Prepaid
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
MasterCard Gold «СНГБ-СТАТУС» — Сургутнефтегазбанк
СНГБ-Статус
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 815 нет
  • для путешествий
Visa Platinum — Сургутнефтегазбанк
Тариф Персональный
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 0 - 1 089 нет
  • другое
доллар США нет 0 - 16 нет
  • другое
евро нет 0 - 14 нет
  • другое
MasterCard Gold «PayPass» — Сургутнефтегазбанк
Тариф Персональный Mastercard Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 400 нет
  • другое
доллар США нет 9 нет
  • другое
евро нет 8 нет
  • другое
Мир Классическая — Сургутнефтегазбанк
Тариф Персональный Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 0 - 1 089 нет
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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