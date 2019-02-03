Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в СМП Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в СМП Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
7 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|900
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|6 990
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 300
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 500
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|85
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|450
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|6
|нет
|нет
|евро
|нет
|6
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|300
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|4
|нет
|нет
|евро
|нет
|4
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах СМП Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Хочу выразить благодарность всему коллективу офиса!
Обслуживаюсь в разных банках в качестве и юр, и физ лица.. и могу однозначно сказать что клиентоориентированность... Весь отзыв
Обслуживаюсь в разных банках в качестве и юр, и физ лица.. и могу однозначно сказать что клиентоориентированность... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Позвонил по номеру телефона (который дали в бухгалтерии) в отделение банка. Спросил можно ли узнать, готова ли зарплатная карта. В ответ услышал: Нет, и оператор просто положила... Весь отзыв
20 586
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