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Дебетовые карты в СМП Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в СМП Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

Мир Классическая «Аэрофлот» — СМП Банк
Аэрофлот-Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 нет
  • для путешествий
Мир Премиальная «Аэрофлот» — СМП Банк
Аэрофлот-Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 990 нет
  • другое
  • для путешествий
Мир Классическая — СМП Банк
Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 300 нет
  • для путешествий
Мир Премиальная — СМП Банк
Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 нет
  • для путешествий
Мир «Подарочная» — СМП Банк
Подарочная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 85 нет нет
MasterCard Standard «СМП Метро — Express Card» — СМП Банк
Проездной
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 нет нет
доллар США нет 6 нет нет
евро нет 6 нет нет
MasterCard Cirrus/Maestro «СМП Метро — Express Card» — СМП Банк
Проездной Maestro
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
доллар США нет 4 нет нет
евро нет 4 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах СМП Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день! Пользуюсь услугами Банка уже более восьми лет. Последнее время чаще всего в отделении "Новинское" и так получалось, что обслуживался у представительниц лучшей половины... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Хочу выразить благодарность всему коллективу офиса! 
Обслуживаюсь в разных банках в качестве и юр, и физ лица.. и могу однозначно сказать что клиентоориентированность... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Позвонил по номеру телефона (который дали в бухгалтерии) в отделение банка. Спросил можно ли узнать, готова ли зарплатная карта. В ответ услышал: Нет, и оператор просто положила... Весь отзыв
Все отзывы
20 586

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