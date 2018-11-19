Вход

Дебетовые карты в Татсоцбанке

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Татсоцбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

11 дебетовых карт

Мир Классическая «Виртуальная» — Татсоцбанк
Виртуальная
Visa Classic , Visa Gold , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 20 - 400 нет нет
Visa Classic — Татсоцбанк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 1 200 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
евро нет 20 нет нет
Visa Electron — Татсоцбанк
Дебетовая Electron
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 200 нет нет
доллар США нет 3 нет нет
Visa Gold — Татсоцбанк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 3 000 нет нет
доллар США нет 50 нет нет
евро нет 50 нет нет
Mastercard Gold «Бесконтактная» — Татсоцбанк
Дебетовая Gold Pay Pass / pay Wave
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 3 100 нет нет
доллар США нет 55 нет нет
евро нет 55 нет нет
Visa Classic «Бесконтактная» — Татсоцбанк
Дебетовая PayPass / payWave
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 1 300 нет нет
доллар США нет 25 нет нет
евро нет 25 нет нет
Visa Platinum — Татсоцбанк
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,5% 7 500 нет нет
доллар США нет 100 нет нет
Visa Platinum «Бесконтактная» — Татсоцбанк
Дебетовая Platinum payWave
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,5% 7 600 нет нет
доллар США нет 105 нет нет
Мир Классическая — Татсоцбанк
Мир Classic
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 1 200 нет нет
Мир Премиальная — Татсоцбанк
Мир Premium
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,5% 2 000 нет нет
Мир Классическая — Татсоцбанк
Пенсионная Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Татсоцбанка

Оценка: 4 Не засчитана
Потерял карту, не знал как заблокировать. Ночью телефоны банка можно сказать не работают, мобильного приложения нет :-(( Через ноутбук быстро подключился к интернет-банку и... Весь отзыв
Все отзывы
3 686

Похожие продукты других банков: Банк «Фридом Финанс», Живаго Банк, Примтеркомбанк.

Другие продукты: Кредиты для бизнеса, Кредитные карты, Потребительские кредиты