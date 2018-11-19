Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в Татсоцбанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Татсоцбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
11 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|20 - 400
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,1%
|1 200
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|20
|нет
|нет
|евро
|нет
|20
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,1%
|200
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|3
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,1%
|3 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|50
|нет
|нет
|евро
|нет
|50
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,1%
|3 100
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|55
|нет
|нет
|евро
|нет
|55
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,1%
|1 300
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|25
|нет
|нет
|евро
|нет
|25
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,5%
|7 500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|100
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,5%
|7 600
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|105
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,1%
|1 200
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,5%
|2 000
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Татсоцбанка
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день!
Летели в самолете авиакомпанией Fly Dubai. В самолете при оплате дополнительного питания хотели рассчитаться картой. Карта Сбербанка не сработала. Были приятно... Весь отзыв
Летели в самолете авиакомпанией Fly Dubai. В самолете при оплате дополнительного питания хотели рассчитаться картой. Карта Сбербанка не сработала. Были приятно... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Потерял карту, не знал как заблокировать. Ночью телефоны банка можно сказать не работают, мобильного приложения нет :-(( Через ноутбук быстро подключился к интернет-банку и... Весь отзыв
3 686
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