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Дебетовые карты в Межрегиональном промышленно-строительном банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Межрегиональном промышленно-строительном банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 600 нет нет
Mastercard Gold — Межрегиональный промышленно-строительный банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 2 000 нет нет
Мир Классическая — Межрегиональный промышленно-строительный банк
Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 500 нет нет
Мир Классическая — Межрегиональный промышленно-строительный банк
Пенсионная Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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