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Дебетовые карты в Банке Раунд

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Банке Раунд. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Mastercard Gold — Банк Раунд
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 - 2 388 нет нет
Mastercard Platinum — Банк Раунд
Дебетовая Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 - 3 588 нет нет
Mastercard Standard «Карта МегаФона» — Банк Раунд
Мегафон NFC
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 149 есть
  • сотовые операторы
  • другое
Mastercard Gold «Карта МегаФона» — Банк Раунд
Мегафон Золото
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 249 есть
  • сотовые операторы
  • другое
Mastercard Standard «Карта МегаФона» — Банк Раунд
Мегафон Стандарт
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 99 есть
  • сотовые операторы
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Банка Раунд

Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день.
Обратился 12.12.2018 в отделение Мегафона по адресу г. Москва Лубянский проезд 27_1стр1 м. Китай-Город для получения карты банка Мегафон Классик с nfc. ... Весь отзыв
Оценка: 4
Являюсь держателем карты Мегафон (эмитент Банк Раунд) сегодня просматривал отчет о расходах и увидел странности. Вижу в выписке транзакцию по счету "23:59 30.06 Расходы на связь... Весь отзыв
Все отзывы
4 629

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