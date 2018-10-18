Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в Банке Раундизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Банке Раунд. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
5 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|4%
|0 - 2 388
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|0 - 3 588
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 149
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 249
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 99
|есть
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Банка Раунд
Оценка: 4
Добрый день, уважаемый представитель банка Раунд.
... Весь отзыв
... Весь отзыв
Оценка: 4
Являюсь держателем карты Мегафон (эмитент Банк Раунд) сегодня просматривал отчет о расходах и увидел странности. Вижу в выписке транзакцию по счету "23:59 30.06 Расходы на связь... Весь отзыв
4 629
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