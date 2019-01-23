Обслуживание карты

Тип карты Mastercard Platinum

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Samsung Pay / Google Pay

Бонусы другое

для путешествий

благотворительность программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.: 1 балл за каждые 50 руб. покупок;

макс.4 000 баллов в месяц по одной карте; макс. 25 000 баллов в год по всем картам в пакете;

срок действия баллов - 12 месяцев

Выпуск и обслуживание 0 - 4 990 ₽ по 499 руб. в месяц, плата не взимается первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий: баланс по счетам, открытым в пакете, от 400 000 руб.;

сумма покупок по картам в пакете от 40 000 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание 0 - 75 $ по 499 руб. (эквивалент) в месяц, плата не взимается первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий: баланс по счетам, открытым в пакете, от 400 000 руб.;

сумма покупок по картам в пакете от 40 000 руб. в месяц (в эквиваленте)

Выпуск и обслуживание 0 - 66 € по 499 руб. (эквивалент) в месяц, плата не взимается первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий: баланс по счетам, открытым в пакете, от 400 000 руб.;

сумма покупок по картам в пакете от 40 000 руб. в месяц (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ

Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;

49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);

1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ

Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 60 долл. за операцию;

1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);

1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ

Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 60 долл. за операцию;

1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);

1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ

Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0,7%

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии от 60 евро за операцию;

1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);

1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ

Снятие наличных в ПВН других банков 0% при снятии от 60 евро за операцию;

1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);

1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ

Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)