Банк Уралсиб, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Турбо
Mastercard Platinum — Банк Уралсиб
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 4 990 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 75 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 66 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- другое
- для путешествий
- благотворительность
программа Уралсиб Бонус: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на кэшбэк, сертификаты партнеров, ж/д и авиабилеты, аренду авто (www.ozon.travel), благотворительность и др.:
- 1 балл за каждые 50 руб. покупок;
- макс.4 000 баллов в месяц по одной карте; макс. 25 000 баллов в год по всем картам в пакете;
- срок действия баллов - 12 месяцев
Выпуск и обслуживание
0 - 4 990 ₽
по 499 руб. в месяц, плата не взимается первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий:
- баланс по счетам, открытым в пакете, от 400 000 руб.;
- сумма покупок по картам в пакете от 40 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 75 $
по 499 руб. (эквивалент) в месяц, плата не взимается первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий:
- баланс по счетам, открытым в пакете, от 400 000 руб.;
- сумма покупок по картам в пакете от 40 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Выпуск и обслуживание
0 - 66 €
по 499 руб. (эквивалент) в месяц, плата не взимается первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий:
- баланс по счетам, открытым в пакете, от 400 000 руб.;
- сумма покупок по картам в пакете от 40 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
- 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
- 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию;
- 49 руб. при сумме операции до 3 000 руб. (включительно);
- 1%, мин. 110 руб. за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 60 долл. за операцию;
- 1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);
- 1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 60 долл. за операцию;
- 1 долл. при сумме операции до 60 долл. (включительно);
- 1%, мин. 3 долл. за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии от 60 евро за операцию;
- 1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);
- 1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% при снятии от 60 евро за операцию;
- 1 евро при сумме операции до 60 евро (включительно);
- 1%, мин. 3 евро за снятие за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; покупки: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- макс. 5 бесплатных карт в пакете услуг;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
- неустойка за неразрешенный овердрафт - двойная ключевая ставка ЦБ по счету в рублях, 30% годовых - по валютным счетам;
- СМС-информирование - бесплатно;
- подключение к программе LoungeKey и 2 бесплатных посещения VIP-залов аэропортов в год;
- бесплатная страховка при выезде за рубеж до 30 000 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания;
- бесплатное снятие от 3 000 руб. в любых банкоматах на территории РФ;
- бесплатное СМС-информирование;
- бонусная программа
Минусы
- комиссия за выдачу наличных в ПВН банка
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета услуг "Турбо"
Дата актуализации
23.01.2019 12:39
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Турбо» в 151 городе России
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 250-57-57 — единая справочная служба