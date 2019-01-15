Вход

Автокредиты в банке Уралсиб

изменить банк

Предложения банка Уралсиб по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении банка Уралсиб или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

4 автокредита

Автопартнер
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.9% 3 000 000 до 5 лет не требуется 20%
Автопартнер (подержанные)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.9% 3 000 000 до 5 лет не требуется 20%
Сказка — Без КАСКО (на новый автомобиль)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.8% 3 000 000 до 5 лет см. условия 20%
Сказка — Без КАСКО (на подержанный автомобиль)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.9% 3 000 000 до 5 лет требуется. см. условия 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Банк Уралсиб

Оценка: 5 Не засчитана
Настолько приятно удивлена, что захотелось поделиться. В предновогодней суете не уследила о необходимости погашения в срок платежа по кредиту, в день платежа опомнилась – с... Весь отзыв
Все отзывы
58 565

Похожие продукты других банков: Аверс, Автоградбанк, АвтоКредитБанк.

Об автокредитах банка Уралсиб

На данной странице пользователь портала может ознакомиться с автокредитами, которые можно оформить в банке Банк Уралсиб. В списке предложений посетителю сайта доступна краткая информация по каждому из продуктов: максимальный срок и сумма, процентная ставка, минимальный первоначальный взнос. Внутри карточки каждой программы можно увидеть подробные актуальные условия получения кредита. В том числе требования финучреждения к потенциальному заемщику: возраст, стаж работы, место постоянной регистрации, а также список предоставляемых документов. Для того чтобы понять, есть ли у вас возможность взять автокредит по этому тарифу, необходимо внимательно ознакомиться с вышеуказанными параметрами. Если рядом с описанием программы есть кнопка «Оставить заявку», пользователь может сэкономить свое время, воспользовавшись данным сервисом. При подаче клиентом анкеты в режиме онлайн банк сообщает предварительное решение по телефону.