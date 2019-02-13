Вход
Тинькофф Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

ПФК ЦСКА

Mastercard World «Карта болельщика ПФК ЦСКА» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты банка с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay
Бонусы
  • другое
  • игры

за покупки по карте клиент получает БитКони, которые можно обменять на призы и привилегии от ПФК ЦСКА на "Витрине впечатлений" (events.pfc-cska.com/prizes):

  • 5% БитКонями за покупки в официальных магазинах ПФК ЦСКА, кассах и фудкортах Стадиона ЦСКА, на сайте www.events.pfc-cska.com;
  • 1% за прочие покупки;
  • 100 БитКоней за покупку или продление сезонного абонемента ПФК ЦСКА;
  • 50 БитКоней на день рождения;
  • до 30% по спецпредложениям;
  • макс. 6 000 бонусных единиц в месяц
Мультивалютная карта

переключить карту на нужный валютный счет можно в личном кабинете, в мобильном приложении или через службу поддержки

Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
на сумму до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 руб. в расчетном месяце
Выпуск и обслуживание
0 - 1 188 ₽

по 99 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на вкладах не менее 50 000 руб. или кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 30 000 руб. за расчетный период

Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб.;
  • 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии от 3 000 руб.;
  • 90 руб. при снятии до 3 000 руб., но не более 150 000 руб. в месяц;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • приоритетное право покупки билетов на матчи;
  • скидки у партнеров программы лояльности ПФК ЦСКА;
  • возможность записи абонемента болельщика на карту
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания рублевого счета и бесплатное обслуживание валютных счетов;
  • отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб., 100 долл. / евро в сторонних устройствах;
  • бонусная программа;
  • начисление процентов на остаток
Особые ограничения
  • доставка карты курьером по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 11:15
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ПФК ЦСКА» в 1 городе России
1 653
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 112
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам