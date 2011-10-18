Вход

Дебетовые карты в банке «Братский АНКБ»

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Братский АНКБ». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

MasterCard Standard — Братский АНКБ
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 нет нет
доллар США нет 8 нет нет
евро нет 8 нет нет
MasterCard Gold — Братский АНКБ
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 27 нет нет
MasterCard Cirrus/Maestro — Братский АНКБ
Дебетовая Maestro / Electron
Visa Electron , Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 250 нет нет
Visa Electron — Братский АНКБ
Дебетовая Maestro / Electron (моментальные)
Visa Electron Instant Issue , Mastercard Maestro Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
2 260

Похожие продукты других банков: Спиритбанк, Яринтербанк, ИК Банк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Кредитные карты, Потребительские кредиты, Ипотека