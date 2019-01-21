Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в банке «Центр-инвест»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Центр-инвест». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
7 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|360 - 660
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|5 - 10
|нет
|нет
|евро
|нет
|5 - 9
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 300
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|0 - 300
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|2 400
|есть
|нет
|доллар США
|0,01%
|37
|есть
|нет
|евро
|0,01%
|32
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|4%
|720 - 1 020
|есть
|нет
|доллар США
|0,01%
|11 - 16
|есть
|нет
|евро
|0,01%
|10 - 14
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|4%
|0 - 300
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|6%
|0 - 7 500
|нет
|нет
|доллар США
|0,01%
|0 - 114
|нет
|нет
|евро
|0,01%
|0 - 101
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка «Центр-инвест»
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! У меня тоже есть, что рассказать об этом банке. С банком «Центр-Инвест» знакома, так сказать, не понаслышке. Обсуживаюсь здесь уже года 4. Никогда не... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Читаю отзывы, вот решил и я поделиться своим мнением. Как по мне, обычный банк со своими достоинствами и недостатками, но, как по мне, достоинств тут явно больше.У меня здесь была... Весь отзыв
11 276
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