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Дебетовые карты в банке «Центр-инвест»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Центр-инвест». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

MasterCard Cirrus/Maestro — Центр-инвест
Народная
Visa Electron , Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 360 - 660 нет нет
доллар США нет 5 - 10 нет нет
евро нет 5 - 9 нет нет
Мир — Центр-инвест
Народная Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 300 нет нет
Мир — Центр-инвест
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 - 300 нет нет
Visa Gold «Премиальная» — Центр-инвест
Премиальная
Visa Gold , Mastercard World Premium , Мир-Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 2 400 есть нет
доллар США 0,01% 37 есть нет
евро 0,01% 32 есть нет
Mastercard World — Центр-инвест
Универсальная
Visa Classic , Mastercard World , Мир-Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 720 - 1 020 есть нет
доллар США 0,01% 11 - 16 есть нет
евро 0,01% 10 - 14 есть нет
Мир — Центр-инвест
Универсальная Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 - 300 нет нет
Visa Platinum — Центр-инвест
Эксклюзивная
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 0 - 7 500 нет нет
доллар США 0,01% 0 - 114 нет нет
евро 0,01% 0 - 101 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Центр-инвест»

Оценка: 5 Проверяется
Больше года назад я оформляла ипотеку в этом банке. Могу сказать, что у меня остались только положительные эмоции в отношении и сотрудников, и самой работы банка (но может это мне... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! У меня тоже есть, что рассказать об этом банке. С банком «Центр-Инвест» знакома, так сказать, не понаслышке. Обсуживаюсь здесь уже года 4. Никогда не... Весь отзыв
Все отзывы
11 276

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