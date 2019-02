Справка Banki.ru

Банк был создан на паевых началах по решению учредителей-пайщиков в ноябре 1990 года в городе Братске Иркутской области и зарегистрирован в декабре того же года как «Братский коммерческий банк». В марте 1993 года наименование и организационно-правовая форма были изменены на АООТ «Братский акционерный коммерческий банк». Действующее наименование кредитная организация получила в марте 1996 года. С марта 2005 года банк является участником системы страхования вкладов.

На текущий момент основными бенефициарами банка выступают председатель совета директоров Виктория Громова (62,55%), Алексей Шашков (8,20%), Назиря Сибгатулина и Арина Шварева (по 5,79%), Павел Алексеев, бывший управляющий директор ПАО «Абаканвагонмаш»* Александр Сиваев и Светлана Пономарева (по 2,44%), Владимир Ковыляев (3,89%) и миноритарии (5,64%).

Головной офис кредитной организации расположен в городе Братске Иркутской области. Сеть продаж представлена филиалом в Красноярске, четырьмя дополнительными и одним операционным офисами (Иркутск и область). Собственная сеть банкоматов насчитывает 11 устройств. Клиенты банка также имеют возможность пользоваться устройствами банков Группы ВТБ. Среднесписочная численность персонала на апрель 2018 года составляла 152 человека.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса по собственным программам, а также размещение средств (депозиты), операции и сделки с драгоценными металлами (открытие и ведение обезличенных металлических счетов, привлечение драгметаллов во вклады, покупку/продажу драгметаллов), торговый эквайринг, зарплатные проекты, корпоративные карты (MasterCard, Visa), систему «Банк-Клиент». Физическим лицам доступны РКО, линейку вкладов, потребительское кредитование, операции с драгоценными металлами.

Клиентами банка являются более 2 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также более 15,5 тыс. физических лиц. В число клиентов банка в различные периоды входили ОАО «Абаканвагонмаш», ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство», ОАО «Гамбит», ООО «Бирюса», АО «БДО Юникон», ПАО «Аэробратск», АО «Город мастеров», ООО «БКС», ООО «Титан-лизинг», ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса», фонд поддержки МСП «Иркутский областной гарантийный фонд», ПАО «Аэробратск», АО «Байкальская строительная компания», АО «Энергосбережение Сибири».

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 1,8% (или 75,7 млн рублей), составив 4,2 млрд рублей на 01.04.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 63,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 61,7% до 63,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 113,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 24,1% до 21,7%, при этом их номинальный объем сократился на 85 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 423,3 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 2,1% (или 9,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 10% и 90% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 10 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 15,3% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 45,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 86,6% и 13,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель не изменилась (45,8%), при этом их номинальный объем увеличился на 33,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 39,7% до 40,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 80 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 9,2% до 8,2%, при этом их номинальный объем сократился на 34,3 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 3,7% до 3,6%, при этом их номинальный объем сократился на 2,5 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 1,7% до 1,6%, при этом их номинальный объем сократился на 669 тыс. рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,9 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 33,3 млн рублей (или 1,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 87,9%. В отраслевой структуре кредитного портфеля на январь 2018 года доминирует сектор торговли (42,4%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 89,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 1% до 1,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 7,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,8 млрд рублей (146,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 1,7 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 15,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 35,2 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 6,8 млн рублей.

Совет директоров: Виктория Громова (председатель), Феликс Баландин, Евгений Белянин, Александр Бурачевский, Ольга Дубнова.

Правление: Феликс Баландин (председатель), Дмитрий Горелов, Алексей Залетаев.

* ПАО «Абаканвагонмаш» специализируется на производстве универсальных контейнеров и фитинговых платформ. Предприятие основано в 1975 году. Численность персонала составляет более 400 человек. География поставок включала множество адресов в разных странах: в Германии, Голландии, Норвегии, Финляндии, Бельгии и др. Сегодня проектные мощности составляют 2 тыс. специальных платформ и 20 тыс. универсальных и специальных контейнеров в год. В числе клиентов предприятия — ОАО «РЖД», Министерство обороны, МЧС, ОАО «Норильский никель», ОАО «Северсталь», ОАО «Трансконтейнер», ОАО «Тольятти-азот», ОАО «Алмазы САХА-России» и другие компании. Компания входит в группу ООО «РМ Рейл» — интегрированного производителя грузовых подвижных составов для железных дорог, а также оборудования для нефтехимической и газовой промышленности. Организация входит в структуру бизнеса корпорации «Русские машины».

Согласно отчетности по РСБУ за 2017 год, активы составили 2,18 млрд рублей, выручка — 274,8 млн рублей, убыток — 91,4 млн рублей.

