Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Братскому АНКБ на уровне «ruBB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, приемлемой позицией по капиталу при адекватной рентабельности деятельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Агентство уточняет, что Братский АНКБ — небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также на размещении средств на межбанковском рынке. Деятельность банка сосредоточена преимущественно на территории Иркутской области.

Слабая оценка рыночных позиций банка отражает его ограниченные конкурентные позиции на российском банковском рынке в сочетании с узкой географией деятельности. Агентство отмечает стабильную клиентскую базу банка, обусловленную концентрацией на домашнем регионе при отсутствии заметной конкуренции в регионах присутствия банка. По расчетам агентства, концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах оценивается как низкая.

Для банка характерен высокий запас балансовой ликвидности. Ресурсная база банка характеризуется низкой диверсификацией по клиентам при высоком уровне зависимости ресурсной базы банка от ключевого источника фондирования — средств физлиц (включая ИП), средняя доля которого в 2019 году составила 67% пассивов.

Агентство отмечает повышенную волатильность клиентских средств в отдельные месяцы (в декабре-2018 отток средств юрлиц составил 25%, в июне 2019-го — 16%). Однако за счет средств, размещенных в Банке России и НКЦ, банк имеет достаточный запас краткосрочной ликвидности для покрытия возможных оттоков.

Качество управления банком агентство оценивает консервативно по причине ограниченных масштабов деятельности и отсутствия тенденций к росту операционной эффективности банка. «Стратегия развития носит консервативный характер, направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы, однако ее реализация не способствует усилению конкурентных позиций банка и росту маржинальности бизнеса в среднесрочной перспективе. При этом факт недостижения отдельных плановых показателей прошлых периодов оказывает давление на уровень рейтинга кредитной организации», — отмечают аналитики.