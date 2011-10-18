

Кредитная карта банка «Левобережный» - инструмент, дающий возможность проводить платежи за счет средств финансовой организации. Пользоваться ею можно тремя способами:

• не снимать деньги со счета, но всегда держать пластик при себе на случай непредвиденных расходов;

• производить оплату товаров и услуг (с непосредственным участием карты или через интернет);

• получать наличные в банкомате (за это взимается дополнительная комиссия).

Выгоднее и удобнее всего использовать кредитку как запасной кошелек. Если не хватает собственных средств, ее нужно предъявить продавцу. Он вставит пластик в считывающее устройство, подождет, пока будет налажена связь с экономической компанией, отправит запрос на списание конкретной суммы, получит подтверждение и примет оплату. По смыслу все эти промежуточные операции обозначают то же, что платеж, сделанный заемными средствами.

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