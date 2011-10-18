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Кредитные карты Левобережный

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11 кредитных карт

Pro100
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27% до 100 000 до 100 дней не требуется
Pro100 Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27% до 100 000 до 100 дней не требуется
Pro100 (неименная)
Visa Unembossed
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27% до 100 000 до 100 дней не требуется
Mastercard Standard — Левобережный
Карта пенсионера
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 16,9% до 50 000 до 50 дней не требуется
Visa Gold — Левобережный
Карта пенсионера Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 16,9% до 50 000 до 50 дней не требуется
Мир Классическая — Левобережный
Карта пенсионера Мир
Мир
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 16,9% до 50 000 до 50 дней не требуется
Visa Classic — Левобережный
Карта пенсионера (неименная)
Visa Instant Issue
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 16,9% до 50 000 до 50 дней не требуется
Mastercard Standard — Левобережный
Кредитная
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 100 000 до 30 дней не требуется
Visa Gold — Левобережный
Кредитная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 100 000 до 30 дней справка 2-НДФЛ
Мир Классическая — Левобережный
Кредитная Мир
Мир Классическая
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 100 000 до 30 дней не требуется
Visa Classic — Левобережный
Кредитная (неименная)
Visa Unembossed
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 100 000 до 30 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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