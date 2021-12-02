Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Братского АНКБ на уровне «ruВВ», по рейтингу установлен «негативный» прогноз, сообщается на сайте агентства.

Как пояснили в агентстве, «негативный» прогноз связан со сжатием рыночной ниши банка на фоне ухудшения показателей операционной эффективности, что может привести к снижению заинтересованности собственников в бизнесе финансовой организации. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемой позицией по капиталу и способностью к его генерации, удовлетворительным качеством активов и адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

Агентство отмечает слабую оценку рыночных позиций банка, которая обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и ограниченной клиентской базой в сегменте кредитования юридических и физических лиц. Банк характеризуется низкой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска, что обусловлено концентрацией бизнеса на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, а также значительным объемом низкодоходных вложений, в том числе размещенных в Банке России.

Кроме того, агентство отмечает устойчивую тенденцию к стагнации кредитного портфеля (за период с 1 января 2020 года по 1 октября 2021 года объем корпоративных кредитов сократился на 21%, розничных — на 34%). По-прежнему очень высока доля активов, размещенных на счетах в ЦБ (более 31% активов на 1 октября 2021 года). Деятельность банка характеризуется высоким уровнем концентрации на домашнем регионе (почти все размещенные и привлеченные средства приходятся на Иркутскую область при ограниченной доле Красноярского края).

Аналитики пишут о приемлемой позиции банка по капиталу при слабой рентабельности. Это связано с тем, что для финорганизации характерен адекватный уровень достаточности капитала (Н1.0 равен 16,5%, Н1.2 составляет 15,0% на 1 октября 2021 года), однако буфер абсорбции убытков по запасу абсолютной величины капитала над регулятивным минимумом оценивается как невысокий (выдерживает полное обесценение менее 9% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств, что не является комфортным уровнем для банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности). Уровень концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как низкий (крупные кредитные риски к нетто-активам на 1 октября 2021 года составляют около 20%).

Также агентство обращает внимание на ухудшение показателей операционной эффективности: показатель CIR, рассчитанный за 12 месяцев, устойчиво превышает 80% с начала 2020 года. Деятельность кредитной организации по итогам IV квартала 2020 года и девяти месяцев 2021 года была убыточной. Отчасти отрицательный финансовый результат связан с единовременной негативной переоценкой недвижимого имущества на балансе, однако агентство ожидает дальнейшего ухудшения эффективности работы банка с учетом продолжающейся стагнации кредитного портфеля и ожидаемых расходов на IT-инфраструктуру.

Согласно ожиданиям банка, по итогам 2022 года даже в случае реализации оптимистичного сценария стратегии банк покажет RoE около 5%, что ниже текущей инфляции (в базовом сценарии плановая RoE составляет 2%). На горизонте до конца 2025 года не ожидается RoE выше 6,8% в благоприятном сценарии и 3,4% при базовых инерционных предпосылках, пояснили аналитики.