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Дебетовые карты в Сити Инвест Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Сити Инвест Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Платежная
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 нет нет
доллар США нет 23 нет нет
евро нет 20 нет нет
Платежная Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 7 500 нет нет
доллар США нет 114 нет нет
евро нет 100 нет нет
Visa Platinum — Сити Инвест Банк
Платежная Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 18 000 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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