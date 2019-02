Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в декабре 1994 года в Санкт-Петербурге. В декабре 2004 года стал участником системы страхования вкладов. На протяжении длительного периода времени банк не раскрывал информации о составе акционеров, несмотря на то что, являясь участником ССВ, автоматически попадал под действие Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Было известно лишь, что основными акционерами значились ООО «Сити Гласс» (19,64%), ООО ЛК «Сити Инвест Лизинг» (17,57%), ООО «Альтмарк» (17,22%), ООО «Балтком Санкт-Петербург» (14,02%), ООО «Форум» (13,04%), ООО «Трансстор» (7,63%). В конечном итоге Сити Инвест Банк раскрыл полный состав владения лишь после того, как Банк России ужесточил правила участия банков в системе страхования вкладов, опубликовав указание о методиках оценки финансовой устойчивости банков — участников ССВ (отдельное внимание в ней уделялось группе показателей прозрачности структуры собственности банка, а кроме того была прописана возможность утраты права на участие в ССВ в случае получения банком неудовлетворительной оценки по соответствующим показателям на протяжении трех месяцев).

Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, от 24 апреля 2018 года, бенефициарами банка выступают Сусанна Шоршер с сыном Леонидом Шоршером, входящим в состав совета директоров банка (30,39% совокупно), член совета директоров Сергей Камзин (19,50%), председатель правления Павел Дядичкин с супругой Юлией Дядичкиной (18,12% совокупно), гражданка Республики Сейшелы Жан Аманда Тамара Жаклин (10,16%), гражданка Республики Сейшелы Пупонно Памела Наташа (5,44%), Александр Платонов (4,31%), Марина Никанорова (3,43%), гражданка Республики Сейшелы Оаро Мэри Джейн (2,71%), председатель совета директоров Михаил Гольдфарб (2,08%), Марина Березовец (1,92%), член совета директоров Борис Башкович (0,61%), акционеры-миноритарии (0,05%).

Своих клиентов банк обслуживает в головном офисе в Санкт-Петербурге, а также в одном дополнительном офисе. Сити Инвест Банк выпускает банковские карты Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum. Собственная сеть банкоматов не развита. Списочная численность персонала на 1 января 2017 года — 81 человек.

Физическим лицам банк предлагает РКО, валютно-обменные операции, вклады, переводы, пластиковые карты (Visa). Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, валютные операции, интернет-клиент, депозитарные и документарные операции, консалтинг, аккредитивы, банковские гарантии, услуги на рынке ценных бумаг (брокерское обслуживание, доверительное управление), зарплатные проекты, размещение средств (депозиты и векселя).

В число клиентов банка входят АО «Пластприбор», АО «Вектор», АО «Мир», ОАО «НИИ Химволокно», ПАО «Сибнефтегеофизика», АО «Хантымансийскгеофизика», ОАО «Оренбургская геофизическая экспедиция», ОАО «Центральная геофизическая экспедиция» и др. Банк отмечает, что в области кредитования к стратегическим отраслям относит пищевую промышленность, торговлю, транспорт и связь, операции с недвижимостью, финансовое посредничество. Согласно отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, в отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля лидирующие позиции занимает оптовая и розничная торговля (29,0%), недвижимость (24,6%), еще 10,9% приходится на деятельность в области права, 7,2% — на производство пищевых продуктов.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 8,2% (или 561,8 млн рублей), составив 6,3 млрд рублей на 01.04.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается повышенной зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 31,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 3,8% до 3,6%, при этом их номинальный объем сократился на 35,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 37,1% до 31,2%, при этом их номинальный объем сократился на 580,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 1,6 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 2,8% (или 44,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 24,8% и 75,2% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 572,6 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 28,04% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 65,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 65,4% и 34,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 59,8% до 65,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 17,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в виде выданных межбанковских кредитов;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 9,2% до 18,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 531,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в основные средства;

• доля прочих активов увеличилась c 12,7% до 16,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 138,9 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 4,1 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 17,8 млн рублей (или 0,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 75,4%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 73%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 15,8% до 15,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 60,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,5 млрд рублей (60,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация на текущий момент не проявляет активности. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 91,5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 134,6 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 37,3 млн рублей.

Совет директоров: Михаил Гольдфарб (председатель), Сергей Камзин, Борис Башкович, Леонид Шоршер, Павел Дядичкин.

Правление: Павел Дядичкин (председатель), Андрей Окунев, Татьяна Устина, Елена Рябинина.

