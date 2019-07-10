Производитель кваса «Дека», находящийся в процедуре банкротства, может поставлять продукцию в розничные сети через структуру, аффилированную с Сити Инвест Банком — основным кредитором компании. Как считает другой кредитор «Деки» — ВТБ, таким образом наносится ущерб финансовым показателям должника, поскольку договор с контрагентом мог быть заключен на невыгодных условиях, сообщает «Коммерсант» .

ВТБ попытался запретить АО «Дека» — производителю кваса — передавать продукцию, движимое и недвижимое имущество, а также производственные мощности в пользу «Декалитра» без согласия временного управляющего, следует из картотеки арбитражных дел. По мнению банка, «Декалитр» аффилирован с одним из основных кредиторов «Деки» — Сити Инвест Банком (долг 1,3 млрд рублей). Есть основания полагать, что продукция «Деки» реализуется через стороннюю компанию, а производитель не получает равноценной оплаты, утверждают в ВТБ. Этот спор банк инициировал, так как сам является кредитором производителя (заем выдан на 692 млн рублей).

Арбитражный суд Новгородской области, где слушалось дело, отказался вводить обеспечительные меры, сославшись на отсутствие доказательств. В пресс-службе ВТБ заявили изданию, что банк использует все способы для защиты своих интересов.

Информацию о том, что «Декалитр» сбывает продукцию «Деки», «Коммерсанту» подтвердили в «Ленте». Как рассказали в пресс-службе «Ленты», в сети продается квас «Никола», произведенный «Декой», но поставщиком выступает «Декалитр». В обоснование своего заявления ВТБ привел данные, что гендиректор «Декалитра» Олег Коржов занимает аналогичную должность в компании «Ирбис», которая через «Исток» принадлежит «Ювент Парнерз» — контролирующему акционеру Сити Инвест Банка. ВТБ также указывает, что «Декалитр» зарегистрирован по одному адресу с «Неополис», участниками которой выступают исключительно лица, связанные с Сити Инвест Банком: «Нева-Лизинг», «Аспект» и «Адэкс».

В конце апреля 2018 года пресечь незаконный ввод товаров в оборот со стороны «Декалитра» пытался офшор Mediapoint — владелец бренда «Никола», но безуспешно. В своем иске в арбитражный суд Mediapoint в качестве третьих лиц указал «О'Кей» и X5 Retail Group, что является косвенным подтверждением тому, что «Декалитр» поставлял «Николу» в сети. Исходя из данных Федеральной службы по интеллектуальным правам, торговый знак «Никола» находится в залоге у «Нева-Лизинг», связанной с Сити Инвест Банком.

По мнению экспертов, сама по себе аффилированность, на которую ссылается ВТБ, еще не доказывает, что договоры между «Декалитром» и «Декой» заключены для незаконного вывода средств в пользу Сити Инвест Банка. Можно предположить, что близкие к собственникам банка компании таким образом могут получать выгоду от реализации продукции «Деки». При этом возможно, что ВТБ сможет в дальнейшем оспорить сделки между «Декой» и «Декалитром», доказав, что сделки совершались в ущерб должнику, но это может случиться после введения следующей процедуры банкротства «Деки» — внешнего управления или конкурсного производства.