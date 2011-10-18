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Дебетовые карты в Муниципальном Камчатпрофитбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Муниципальном Камчатпрофитбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

10 дебетовых карт

Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 нет нет
доллар США нет 15 нет нет
евро нет 15 нет нет
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 100 нет нет
евро нет 100 нет нет
Дебетовая Maestro
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
Дебетовая Золотая корона
Золотая Корона
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 490 нет нет
Мир — Муниципальный Камчатпрофитбанк
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет нет
Мир Классическая — Муниципальный Камчатпрофитбанк
Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 490 нет нет
Мир Премиальная — Муниципальный Камчатпрофитбанк
Дебетовая Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
Льготная
Золотая Корона
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Пенсионная
Золотая Корона
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 320 нет нет
Социальная
Золотая Корона
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 320 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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