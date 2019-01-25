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Дебетовые карты в Тройка-Д Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Тройка-Д Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
6 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|100
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|900
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|30
|есть
|нет
|евро
|нет
|25
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 000
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|100
|есть
|нет
|евро
|нет
|75
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|6 000
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|200
|есть
|нет
|евро
|нет
|150
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|300
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|6
|есть
|нет
|евро
|нет
|5
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 5 000
|есть
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Тройка-Д Банка
4 609
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