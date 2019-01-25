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Дебетовые карты в Тройка-Д Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Тройка-Д Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

Виртуальная
Mastercard Virtual
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 есть нет
MasterCard Standard — Тройка-Д Банк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 есть нет
доллар США нет 30 есть нет
евро нет 25 есть нет
MasterCard Gold — Тройка-Д Банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 есть нет
доллар США нет 100 есть нет
евро нет 75 есть нет
MasterCard Platinum — Тройка-Д Банк
Дебетовая Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 000 есть нет
доллар США нет 200 есть нет
евро нет 150 есть нет
MasterCard Standard — Тройка-Д Банк
Дебетовая Unembossed
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 есть нет
доллар США нет 6 есть нет
евро нет 5 есть нет
MasterCard Platinum — Тройка-Д Банк
Премиальная
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 5 000 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Тройка-Д Банка

Оценка: 5 Проверяется
У меня изначально планов не было по получению очередной банковской карточки, так как уже у меня их три штуки, но в компании Алмател, куда я устроился, был зарплатный проект от... Весь отзыв
Все отзывы
4 609

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