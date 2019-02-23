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Дебетовая Мир Привилегия Плюс

Мир Премиальная «Привилегия Плюс» — Акцепт
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 500 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)

технология MirAccept

Бонусы
  • другое
  • 1 балл за каждые 100 руб., потраченные на совершение покупок по карте на общую сумму не менее 15 000 руб. в месяц; цена одного балла определяется банком и доводится до клиентов
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 5%
3% годовых начисляются на остаток от 30 000 до 60 000 руб., 4% годовых - от 60 000 руб., 5% годовых - свыше 100 000 руб.; проценты не начисляются при остатке до 30 000 руб.
Выпуск и обслуживание
2 500 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в неделю
Дополнительная информация
  • карты выпускаются с подключенным пакетом "Тройная выгода";
  • конвертация - по курсу банка+1%;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Дата актуализации
23.02.2019 19:48
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Привилегия Плюс» в 9 городах России
7 798
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Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
Сайт
www.akcept.ru
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 48
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Телефоны
8 800 100-27-37 — единая справочная служба