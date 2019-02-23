Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) технология MirAccept Бонусы другое 1 балл за каждые 100 руб., потраченные на совершение покупок по карте на общую сумму не менее 15 000 руб. в месяц; цена одного балла определяется банком и доводится до клиентов Начисление процентов на остаток средств на счете 3% годовых начисляются на остаток от 30 000 до 60 000 руб., 4% годовых - от 60 000 руб., 5% годовых - свыше 100 000 руб.; проценты не начисляются при остатке до 30 000 руб. от 3% до 5% Выпуск и обслуживание 2 500 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в неделю Дополнительная информация карты выпускаются с подключенным пакетом "Тройная выгода";

конвертация - по курсу банка+1%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах / ПВН сторонних банков;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Дата актуализации 23.02.2019 19:48 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.