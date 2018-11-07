Справка Banki.ru

Банк основан в 1990 году в Новосибирске. Учредителями выступали шесть юридических лиц, в их числе АО «Рябина», внешнеторговая фирма «Акобэкс», АО «Миляш». В 1994—1995 годах состав акционеров существенно изменился, пополнившись новыми участниками — предприятиями дорожно-строительного комплекса и связи (ОАО «Сибаэродромдорстрой», ОАО «Новосибирскавтодор», ОАО «Сибирская дорога», ЗАО «Новосибирскагропромдорстрой», ОАО «Электросвязь НСО»). Кроме того, в состав акционеров вошли 13 физлиц. В ноябре 2004 года банк был включен в реестр участников системы страхования вкладов.

В 2007 году 71,87% акций «Акцепта» выкупил опорный банк холдинга «Базовый элемент» — АКБ «Союз». Однако через год в связи с финансовыми трудностями и у «Союза», и у холдинга банк «Акцепт» было решено продать. Новыми акционерами стали ООО «Томская волна», ООО «ТехноСтройАльянс», ООО «Сибирский Бизнес Центр», Павел Езубов и Андрей Загорский. В 2009 году состав акционеров кредитной организации пополнили кипрские компании Sunlink Limited и Great Invention Trading Limited.

На текущий момент бенефициарами кредитного учреждения выступают гендиректор некоммерческого фонда «Фиделитас» и бывший член наблюдательного совета АКБ «Союз» Павел Езубов (79,52%), председатель совета директоров банка и ОАО «Главновосибирскстрой», генеральный директор ЗАО «ЮниЛад» Юрий Середа (15,25%), Наталья Рыбкина (4,82%). На акционеров-миноритариев приходится 0,41%.

В Новосибирске расположены головной и десять дополнительных офисов банка. Помимо этого, сеть продаж включает в себя филиал в Москве и три операционных офиса (в Барнауле, Омске и Красноярске). Банк располагает довольно широкой сетью собственных банкоматов — 77 устройств, большая часть которых расположена в Новосибирске. Среднесписочная численность персонала на 31 декабря 2017 года составила 446 человек (годом ранее — 434 человека).

Банк активно обслуживает и кредитует юридических лиц, но не менее активен и в работе с розничным сегментом. Корпоративным клиентам банк предлагает кредиты и гарантии (в том числе для малого и среднего бизнеса под поручительство Гарантийных Фондов и по программам МСП Банка), размещение денежных средств на депозиты и счета с начислением процентов на неснижаемый остаток, РКО, зарплатные проекты, дистанционное обслуживание, операции в иностранной валюте и с ценными бумагами, эквайринг, услуги лизинга (через дочернюю компанию банка ООО «Акнова») и факторинга. В разное время в числе клиентов банка были замечены такие компании, как ОАО «Аремэкс», ОАО «Научно-исследовательский институт химической технологии», ОАО Институт «Алтайагропромпроект», ОАО «Энергоремонт», ОАО «Искитимцемент», ОАО «Связькомплекс», ОАО Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи, ОАО «Центральная геофизическая экспедиция», ОАО «Аэропорт Толмачево», ОАО «Сибстроймеханизация», ОАО «Сибирский горный институт по проектированию шахт, резервов и обогатительных фабрик» и др. В отраслевой структуре средств, привлеченных банком от юрлиц и индивидуальных предпринимателей, согласно годовому отчету за 2017 год, преобладают остатки средств организаций, занимающихся операциями с недвижимостью и торговлей, в меньшей степени — строительством и обрабатывающими производствами. Общее количество клиентов-вкладчиков (юридических и физических лиц) банка, по последним доступным данным на 1 апреля 2017 года, превышало 15,8 тысяч.

Физическим лицам банк предлагает кредитование (преимущественно потребительское и на приобретение жилья), вклады, пластиковые карты (Visa и «Мир»), дистанционное обслуживание «Акцепт-онлайн», операции с драгоценными металлами, ценными бумагами и валютой, денежные переводы (Western Union, SWIFT и «Золотая Корона»), платежи по системе «Город», а также услуги по страхованию (жизни и здоровья, имущества и гражданской ответственности владельцев жилых помещений).

За период с начала 2018 года объем нетто-активов кредитной организации сократился на 3,1% и на 1 мая 2018 года составил 18,3 млрд рублей. В пассивной части баланса в течение указанного периода наблюдалось погашение краткосрочных депозитов корпоративных клиентов и задолженности перед ЦБ. Данные обязательства были частично компенсированы вкладами физлиц, объем которых вырос на 5%. В активах наиболее существенное снижение пришлось на статьи прочих активов, тогда как такие статьи, как кредитный портфель, портфель ценных бумаг и высоколиквидные остатки, продемонстрировали положительную динамику.

Структура пассивов банка слабо диверсифицирована и отличается повышенной зависимостью от средств физических лиц: на 1 мая 2018 года их доля в пассивах составляла 51,3%. Чуть менее 90% средств физлиц представлено долгосрочными депозитами населения со сроками погашения от одного года до трех лет. Значительную долю в структуре пассивов также формируют средства предприятий и организаций (в основном остатки на расчетных счетах) — 26,5%. Оставшаяся часть пассивов сформирована преимущественно собственными средствами. Стоит отметить, что на отчетную дату в состав капитала включен субординированный заем от связанных с основным акционером сторон по остаточной стоимости на 45 млн рублей. Норматив достаточности капитала Н1.0 вдвое превышает установленный минимум. Собственные выпущенные векселя и привлеченные МБК в сумме составляют около 2,4% пассивов организации. Клиентская база стабильная, обороты по счетам клиентов внутри месяца составляли за последнее время 20—25 млрд рублей ежемесячно.

Крупнейшей составляющей в структуре активов нетто является кредитный портфель, формирующий 44,2% нетто-активов организации. Еще треть активов приходится на вложения в ценные бумаги, 8,5% — высоколиквидные активы (денежные средства и остатки на счетах ностро). Совокупная доля основных средств и прочих активов — 13,5%.

С начала 2018 года кредитный портфель несущественно увеличился (+2,2%) за счет корпоративных ссуд (+5,2%), формирующих на отчетную дату в его структуре 77,8%. При этом розничный сегмент за анализируемый период сократился на 7,5%. Уровень просроченной задолженности по портфелю остается высоким — 8,5%, чуть вырос с начала 2018 года. При этом уровень резервирования с запасом покрывает объем «просрочки», составляя 14,6% (на начало периода — 13,8%) от портфеля. Кредиты обеспечены залогом имущества более чем на 100%. Согласно данным промежуточной отчетности за I квартал 2018 года по РСБУ, основной объем корпоративных кредитов приходился на такие отрасли, как металлургия, торговля и пищевая промышленность. Согласно последним доступным данным по МСФО, на трех крупнейших заемщиков банка приходилось 20,2% от совокупной величины кредитного портфеля, что говорит об умеренно высокой концентрации кредитных рисков.

Портфель ценных бумаг за анализируемый период незначительно изменился в объеме (+3,2%). Вложения банка полностью представлены облигациями, из которых свыше половины на отчетную дату — ОФЗ. В целом банк демонстрирует заметные обороты по портфелю облигаций (10—30 млрд рублей), из которых существенная часть приходится на сделки РЕПО. Высокая динамика оборотов косвенно свидетельствует о хорошей ликвидности бумаг, входящих в состав портфеля.

На рынке межбанковского кредитования фининститут проявляет умеренную активность, выступая нетто-заемщиком, но привлекая при этом не слишком большие объемы ликвидности от российских банков и ЦБ РФ. Объемы размещения минимальны. На рынке Forex ежемесячные обороты за последнее время составляли в среднем от 10 млрд до 20 млрд рублей.

Чистая прибыль кредитной организации по итогам 2017 года составила 315,1 млн рублей по РСБУ (за 2016 год — 277,9 млн рублей). За первые четыре месяца 2018 года прибыль банка составила 61,8 млн рублей.

Совет директоров: Павел Езубов (председатель), Юрий Середа, Маргарита Балина, Анатолий Горнев, Константин Васильев, Наталья Бизина.

Правление: Константин Васильев (председатель), Нина Головина, Валерий Ермилов, Татьяна Шачнева, Валентина Новикова, Наталья Конева, Юлия Бабина, Анна Пешкина, Иван Филатов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру,

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