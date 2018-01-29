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Дебетовые карты в банке «Акцепт»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Акцепт». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

Visa Classic — Акцепт
Дебетовая
Visa Instant Issue , Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет
  • другое
доллар США нет 9 нет
  • другое
евро нет 8 нет
  • другое
Visa Gold — Акцепт
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 2 500 нет
  • другое
доллар США нет 38 нет
  • другое
евро нет 33 нет
  • другое
Visa Platinum — Акцепт
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 3 500 нет
  • другое
доллар США нет 53 нет
  • другое
евро нет 46 нет
  • другое
Мир Классическая — Акцепт
Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
Мир Классическая — Акцепт
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет
  • другое
Visa Classic — Акцепт
Тройная выгода
Visa Instant Issue , Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 1 428 нет
  • другое
Мир Классическая — Акцепт
Тройная выгода Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 1 428 нет
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Акцепт»

Все отзывы
6 704

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