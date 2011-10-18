

Дебетовая карта банка «Нальчик» может использоваться не только для оплаты товаров и услуг, но и для:

• получения наличных в банкомате, кассе финансовой организации;

• перечисления заплаты, стипендии, пенсии;

• хранения денег;

• накопления средств.

Отдельные виды пластика дают возможность покупать товары в магазинах по сниженным ценам, получать прибыль по бонусной программе, участвовать в интересных партнерских акциях.

Дебетовкой очень удобно пользоваться. Ее можно брать с собой за границу, не беспокоясь о необходимости декларирования ввозимых средств. Если в поездке возникнут непредвиденные расходы, всегда можно попросить родственников, чтобы они пополнили карт-счет.

Оформление

На нашем сайте можно дистанционно заказать дебетовку этого банка. При выборе продукта следует помнить о целях, для которых он изготавливается. Тогда будет проще определиться с оптимальным вариантом.

Между собой карты отличаются процентами, начисляемыми на остаток, предоставляемыми бонусам, кешбэку. Разнится и цена изготовления, обслуживания, смс-оповещения.

Чтобы оправить онлайн-заявку в банк, необходимо обработать специальную анкету. В течение суток менеджер даст ответ, когда и где потребитель сможет забрать готовый продукт.