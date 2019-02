Справка Banki.ru

Банк был образован на базе Кабардино-Балкарского отделения Жилсоцбанка СССР в г. Нальчике Кабардино-Балкарской республики (КБР) в форме общества с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации в 1990 году. Учредителями кредитной организации выступили предприятия министерства торговли и жилищно-коммунального хозяйства, организации курортного и туристического комплекса КБР, а также сотрудники банка, большинство из которых являются участниками общества по настоящее время. С октября 2004 года банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. В июле 2016 года банк увеличил размер уставного капитала до 70,87 млн рублей.

На текущий момент контролирующим бенефициаром банка является бессменный председатель правления, член наблюдательного совета банка, экс-депутат Совета представителей парламента Кабардино-Балкарской республики второго созыва и действующий президент Ассоциации банков и страховщиков КБР Борис Эндреев, которому вместе с долей его дочери Елены Асановой (2,62%) принадлежит 84,95% акций банка. В числе остальных акционеров преимущественно топ-менеджеры и члены наблюдательного совета кредитной организации: член правления Галина Алехина (3,14%), член наблюдательного совета Тахир Созаев (2,68%), члены правления Асият Согова (1,68%) и Ирина Машезова (1,62%), член наблюдательного совета Рита Карашаева (1,13%). Долями менее 1% акций владеют следующие бенефициары: председатель наблюдательного совета Николай Ошноков и его сын Алим Ошноков (в совокупности 0,53%), Ирина Мурачаева (0,25%), Салихат Гергокаева (0,06%) и Ирина Гажонова (0,03%). На акционеров-миноритариев приходится 1,11% акций кредитного учреждения 2,82% акций находятся на балансе банка.

Сеть подразделений банка включает в себя головной и семь дополнительных офисов, расположенные в Нальчике. Фининститут располагает восемью собственными банкоматами и 20 платежными терминалами. Среднесписочная численность персонала банка на 1 января 2018 года — 112 человек.

Физическим лицам банк предлагает линейку вкладов, потребительское кредитование, пластиковые карты (MasterCard), денежные переводы без открытия счета (Contact, «Золотая Корона», Western Union, UNIStream), валютно-обменные операции и аренду сейфовых ячеек. В платежных терминалах банка можно оплатить разнообразные услуги и провести платежи, а также в банке представлена услуга QIWI-кассир.

Юридическим лицам доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, банковские гарантии, конверсионные операции, дистанционное банковское обслуживание, аренда сейфов, зарплатные карты (MasterCard).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 20,5% (или 392,8 млн рублей), составив 1,5 млрд рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 40,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 32,1% до 40,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 44,4% до 30,3%, при этом их номинальный объем сократился на 389,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 532,9 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 2,3% (или 12,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 35% и 65% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 42,57% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 50,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 85,6% и 14,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 32,1% до 35,3%, при этом их номинальный объем сократился на 77,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 55,4% до 50,3%, при этом их номинальный объем сократился на 296 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 6,6% до 7,5%, при этом их номинальный объем сократился на 12 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 4,9% до 5,9%, при этом их номинальный объем сократился на 5,1 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 1% до 1,1%, при этом их номинальный объем сократился на 2,6 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 536,9 млн рублей. С начала года его объем сократился на 77,2 млн рублей (или 12,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 87,4%. Согласно отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, отраслевая структура кредитного портфеля была на 38,2% представлена предприятиями промышленности, 32,9% — сельское хозяйство, 17,4% — оптовая и розничная торговля, 8,3% — строительство. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 97,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 30,8% до 32%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 53,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1 млрд рублей (188,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 765,4 млн рублей, из которых 765 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 47,8 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 6,9 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 8,6 млн рублей.

Наблюдательный совет: Николай Ошноков (председатель), Малик Кулиев, Тахир Созаев, Фатима Аисова, Рита Карашаева, Борис Эндреев.

Правление: Борис Эндреев (председатель), Ирина Машезова, Асият Согова, Елена Асанова, Галина Алехина (главный бухгалтер), Мурат Шокуев.

