Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в Московском Областном Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Московском Областном Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
5 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|300
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 500
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|85
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|600
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|10
|нет
|нет
|евро
|нет
|10
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|33
|нет
|нет
|евро
|нет
|33
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Московского Областного Банка
Оценка: 4
Здравствуйте! Открыл вклад с переводом % на отдельный счет. Банк нормальный, хорошо обслужили. Даже предупредили не приходить за процентами 1-го числа (если не к спеху), так как... Весь отзыв
14 439
Похожие продукты других банков: Алтынбанк, Костромаселькомбанк, Международный Коммерческий Банк.
Другие продукты: Автокредиты, Кредитные карты, Потребительские кредиты, Ипотека