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Дебетовые карты в Московском Областном Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Московском Областном Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Мир — Московский Областной Банк
Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
Мир Премиальная — Московский Областной Банк
Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 нет нет
Мир «Подарочная» — Московский Областной Банк
Подарочная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 85 нет нет
Mastercard Standard — Московский Областной Банк
Розничная
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 10 нет нет
MasterCard Gold — Московский Областной Банк
Розничная Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 33 нет нет
евро нет 33 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Московского Областного Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Добрый вечер! Хочу выразить благодарность Светлане, которая подробно проконсультировала меня 17.07.2018 по карте Мир, рассказав про все преимущества карты, но мной карта так и не... Весь отзыв
Все отзывы
14 439

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