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Дебетовые карты в Алеф-Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Алеф-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Visa Classic — Алеф-Банк
Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 350 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 8 нет нет
Visa Gold — Алеф-Банк
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 70 нет нет
евро нет 50 нет нет
Visa Platinum — Алеф-Банк
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 500 нет нет
доллар США нет 100 нет нет
евро нет 85 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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