Справка Banki.ru

Банк учрежден в форме закрытого акционерного общества и ведет свою деятельность с 1992 года. Первыми акционерами выступили в равных долях СП «Геософт», АО «Асто», АО «Март-Сервис». С марта 2005 года банк входит в систему страхования вкладов.

С 2002 года 100% акций банка принадлежит английской компании Eastlink Lanker Plc*, конечными бенефициарами которой выступают гражданин Швеции Грегори Штульберг и гражданин Российской Федерации Марк Шабад, владеющие по 50% каждый.

Головной офис кредитного учреждения расположен в Москве. Сеть банка представлена также двумя филиалами (в Кургане и Лысьве), представительством в Улан-Удэ, двумя дополнительными и двумя операционными офисами. Численность персонала банка на 30 июня 2018 года составляла 172 человека (согласно отчетности по МСФО). Собственная банкоматная сеть финансового учреждения насчитывает 22 банкомата и семь ПВН.

Банк обслуживает порядка 2 тыс. юридических лиц и около 5 тыс. физических лиц. Основными крупными клиентами банка в разное время являлись предприятия металлургической, нефтяной и химической промышленности, такие как ПАО «Косогорский металлургический завод» и Межрегиональное ОАО «Нефтеавтоматика».

Банк предоставляет юридическим лицам следующий набор продуктов и услуг: открытие и ведение банковских счетов, переводы денежных средств, конверсионные операции, кассовое обслуживание, банк — клиент, кредитование, зарплатные проекты, корпоративные карты Visa, срочные депозиты, векселя банка, депозитарное обслуживание, международные расчеты, финансирование экспортно-импортных операций, банковские гарантии, услуги на рынке ценных бумаг.

Физическим лицам банк предлагает обслуживание банковских счетов, банковские карты (Visa), кредитование, вклады, индивидуальные сейфовые ячейки, операции с наличными денежными средствами, валютно-обменные операции, услуги на рынке ценных бумаг, интернет-банк, денежные переводы по системе Contact.

В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля преобладают следующие сегменты: оптовая и розничная торговля (43,1%), операции с недвижимостью (26,6%) и финансовое посредничество (19,1%).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 9% (или 1,7 млрд рублей), составив 16,8 млрд рублей на 01.11.2018.

Снижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей прочих активов и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается повышенной зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 32,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 31,6% до 32,9%, при этом их номинальный объем сократился на 301,3 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 10,5% до 8,4%, при этом их номинальный объем сократился на 519,6 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 21,9% до 17,3%, при этом их номинальный объем сократился на 1,1 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 4 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 12,5% (или 447,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 24% и 76% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 24,21% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 45% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 89,6% и 10,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 38,2% до 45%, при этом их номинальный объем увеличился на 506,8 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 44,1% до 43%, при этом их номинальный объем сократился на 910,7 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 0,6% до 1,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 154,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,6% до 7,2%, при этом их номинальный объем сократился на 376,8 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов сократилась c 8,3% до 3%, при этом их номинальный объем сократился на 1 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 7,6 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 506,8 млн рублей (или 7,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 95%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 75,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 5,5% до 2,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 39%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 4,1 млрд рублей (54,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 268,1 млн рублей. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 2,9 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 143,2 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 251,6 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 454,3 млн рублей.

Совет директоров: Наталья Ульянова (председатель), Вячеслав Медведев, Ирина Колесникова, Станислав Халчанский, Борис Попов.

Правление: Татьяна Макий (и. о. председателя), Ирина Колесникова, Татьяна Ларина (главный бухгалтер), Максим Трохов.

* Eastlink Lanker Plc. — инвестиционная компания, образованная в Великобритании в 1992 году. Входит в одноименную группу, осуществляющую деятельность в таких сферах, как металлургия и производство оборудования для нефтедобычи. Единственным владельцем Eastlink Lanker Plc. является офшорная Lanker Enterprises Ltd. с Британских Виргинских островов, бенефициарами которой выступают гражданин Швеции Грегори Штульберг и гражданин Российской Федерации Марк Шабад.

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