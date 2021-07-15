Более 500 сотрудников, которых российские банки планируют нанять в ближайшее время, могут рассчитывать на зарплату от 170 тыс. рублей; в целом банковскому сектору сейчас требуется свыше 25 тыс. новых работников. Таковы данные портала по поиску работы и сотрудников hh.ru, который подготовил для Банки.ру подборку из десяти самых высокооплачиваемых вакансий в банковской сфере в июле.

Сейчас на hh.ru представлено более 25 тыс. вакансий в банковской сфере, в том числе около 10 тыс. предложений составляют вакансии непосредственно для банковских служащих, более 8 тыс. — для IT-специалистов, 2,6 тыс. — для специалистов в области бухгалтерского и управленческого учета. Для студентов и начинающих карьеру банки разместили более 2 тыс. вакансий.

Среди регионов лидируют по числу открытых вакансий в банковском секторе Москва (10 тыс.), Санкт-Петербург (1,7 тыс.) и Свердловская область (около 1 тыс. предложений). Зарплатная вилка в 515 вакансиях начинается от 170 тыс. рублей.

Подборка от hh.ru включает преимущественно предложения от работодателей, опубликованные в июле; лишь одного из специалистов на высокую зарплату банк, разместивший вакансию, ищет с июня.

Ежемесячную сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей на руки обещает БКС будущему главному менеджеру по работе с состоятельными клиентами в Томске. Среди его задач будут привлечение частных клиентов на обслуживание в финансовую группу в рамках private banking; определение риск-профиля, потребностей, целей клиента; подбор оптимального диверсифицированного портфеля. Работодатель предлагает регулярное обучение, повышение квалификации; после года работы можно рассчитывать на полис добровольного медицинского страхования, следует из представленных данных.

«Сбер» приглашает в Москве Python-разработчика с опытом промышленной разработки от двух лет, такой специалист может претендовать на зарплату в 180—350 тыс. рублей на руки. Согласно описанию вакансии, набор идет в команду платформы по монетизации видеоконтента: разрабатываемый сервис предполагает, что пользователь во время просмотра фильма сможет получить информацию о любом объекте и сразу купить похожий товар. Кандидат должен иметь опыт написания микросервисов с помощью Django/FastAPI/Flask, иметь опыт работы с SQL и ORM. «Сбер» в числе плюсов работы в группе называет наличие социального пакета (включает ДМС, корпоративную пенсионную программу, материальную помощь), свободный дресс-код, скидки от партнеров экосистемы.

Банк ДОМ.РФ готов платить от 200 тыс. рублей до вычета налогов руководителю направления «Управленческая отчетность» с опытом работы в финансовых подразделениях в банках или организациях финансового сектора либо в крупнейших аудиторских и консалтинговых компаниях, оказывающих услуги организациям финансового сектора. Успешному кандидату предстоит работать в Москве и заниматься подготовкой и анализом регулярной управленческой отчетности, разработкой новых форм отчетности, формированием технических заданий на разработку и приемкой результатов работ. Среди требований — высшее образование в области экономики или математики, членство в АССА, глобальной ассоциации профессионалов в области финансов, учета и аудита, или сданный базовый уровень, а также английский уровня intermediate.

Ситибанку нужен в Санкт-Петербурге бизнес-аналитик с опытом менеджера проектов, аналитика или разработчика от одного года, предлагаемая зарплата — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей до вычета налогов. Сотруднику предстоит выполнять задачи по поддержанию CRM-системы и ее стабильности на постоянной основе, управлению различными проектами в рамках CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами), внедрению системных изменений, доработке CRM-системы.

Тинькофф Банк ищет в свою команду на зарплату от 180 тыс. рублей до вычета налогов руководителя направления по взаимодействию с ЦБ. Кандидат должен иметь высшее юридическое образование, опыт работы в кредитных организациях — юридическом департаменте, службе внутреннего контроля с функционалом взаимодействия с Банком России и другими государственными органами. «Тинькофф» предлагает работу в офисе у метро «Водный стадион» в Москве; условия включают оформление полиса ДМС со стоматологией, страховки от несчастных случаев.

На 180 тыс. рублей в месяц до вычета налогов могут также рассчитывать начальник управления онлайн-мониторинга в Металлинвестбанке и начальник управления расчетов в Московском Индустриальном Банке. Обе вакансии — московские. Новому сотруднику Металлинвестбанка требуются, в частности, опыт в сфере финансового мониторинга от шести лет, опыт работы в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма за последний год, знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ. В свою очередь руководитель управления расчетов МИнБанка должен иметь релевантный опыт работы от двух лет, а среди его обязанностей будут организация и осуществление межбанковских расчетов и обмен финансовыми сообщениями с ЦБ и банками-корреспондентами, осуществление бухгалтерского учета и подготовка отчетности по расчетным операциям, контроль своевременности и корректности отправки исходящих сообщений банка через систему SWIFT. Работодатель предлагает расширенный пакет ДМС, льготы на продукты и услуги банка, зарплатную карту с кэшбэком.

По 150 тыс. рублей в месяц готовы платить «Тинькофф» главному менеджеру по привлечению корпоративных клиентов (до вычета налогов) и Консервативный Коммерческий Банк начальнику (заместителю начальника) отдела администрирования процессингового центра (на руки). Оба сотрудника также нужны в Москве. Эксперту Тинькофф Банка предстоит самостоятельно находить и привлекать компании среднего и крупного бизнеса на всю продуктовую линейку; кандидат должен обладать опытом не менее года по «холодному» привлечению B2B-клиентов среднего и крупного бизнеса в банковской сфере, а также опытом проведения переговоров с лицом, принимающим решения. В ККБ нужен сотрудник с опытом работы в финансовых организациях в должности, на которую открыта вакансия, от пяти лет. Среди требований — знание принципов и методов анализа в области трансакционных платежных сообщений, архитектуры системы «Компас Плюс», принципов работы платежных систем, включая технологии 3D-Secure, ACS, MPI и др.

Алеф-Банк ищет руководителя проекта, основной задачей которого будут поиск и привлечение клиентов на обслуживание в банк. Сотрудник должен обладать опытом работы в банках от трех лет, иметь собственную клиентскую базу и уметь работать в условиях многозадачности. Успешному кандидату банк готов платить от 140 тыс. рублей в месяц до вычета налогов; среди условий работы, в частности, значатся квартальные бонусы, зависящие от дохода, который принесут привлеченные клиенты.



Накануне агентство «РИА Рейтинг» опубликовало исследование, согласно которому средняя зарплата в 50 крупнейших российских банках за год с 1 апреля 2020-го по 1 апреля 2021-го составляет около 117 тыс. рублей, а в девяти банках ее уровень превышает 150 тыс. Ранее Банки.ру представил рейтинг банков по уровню дохода рядовых сотрудников и топ-менеджмента в 2020 году.

Ася ШАЛИМОВА