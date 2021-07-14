Средняя зарплата в 50 крупнейших российских банках составляет около 117 тыс. рублей, а в девяти банках ее уровень превышает 150 тыс., свидетельствует исследование агентства «РИА Рейтинг», составившего соответствующий рейтинг по состоянию на 1 апреля 2021 года.

Эксперты указывают, что, согласно данным Росстата, на эту дату средняя зарплата в финансовой отрасли (за 12 месяцев, за вычетом налогов) составила 100,8 тыс. рублей, что на 9,8% больше, чем на аналогичную дату 2020 года. В среднем по стране зарплата за вычетом НДФЛ составляет 45,7 тыс. рублей, а годовой прирост равнялся 8,1%.

По оценкам «РИА Рейтинга», в 2020 году численность персонала действующих банков составила порядка 600 тыс. человек. В 2010 году в банковском секторе трудилось более 1 млн человек, в 2015-м — порядка 800 тыс. «Во-первых, из-за общего роста производительности труда и более широкого внедрения дистанционного банкинга количество необходимых работников становится меньше. Во-вторых, происходит сокращение числа банков… В-третьих, получает более широкое распространение передача отдельных рабочих бизнес-процессов на аутсорсинг», — поясняют авторы обзора.

На фоне различных бизнес-моделей и прибыльности у банков наблюдается достаточно высокий уровень дифференциации зарплат. Попавшие в рейтинг банки суммарно контролируют чуть менее 90% активов всей банковской системы. Средняя зарплата в банке рассчитывается исходя из скорректированных на НДФЛ расходов на персонал, включая премии и компенсации, за три последних квартала 2020 года и I квартал 2021-го, поделенных на среднее количество работников.

Согласно результатам исследования, в 50 крупнейших банках России в среднем в анализируемый период работали порядка 550 тыс. человек. «Средняя зарплата на руки среди этих 50 крупнейших игроков банковского сектора составляла 116,5 тыс. рублей в месяц», — говорится в материале.

Среди крупных банков произошло изменение лидера по средним зарплатам. Первую позицию в текущем рейтинге занимает «Траст», у которого, по расчетам экспертов «РИА Рейтинга», сотрудники в среднем получают 370 тыс. рублей в месяц. Лидер предыдущего рейтинга, Росэксимбанк, расположился на второй позиции, у этого банка сотрудники в среднем получают 333 тыс. рублей в месяц. Замыкает первую тройку ИНГ Банк — 306 тыс. Агентство напоминает, что ИНГ Банк в период с 2012 по 2019 год почти всегда занимал лидирующую позицию по средней зарплате.

Среди лидеров рейтинга превалируют банки с небольшим количеством сотрудников. В частности, в ИНГ Банке и Росэксимбанке работает менее чем по 300 человек, в «Трасте» — чуть более 1 тыс. По мнению экспертов, столь высокие расходы на персонал объясняются бизнес-моделью этих банков. «Банк «Траст» является банком «плохих» долгов, и, скорее всего, в его штате очень много высококвалифицированных специалистов по взысканию и юристов. Тогда как у Росэксимбанка модель работы нацелена на обслуживание очень крупных корпораций. ИНГ Банк (Евразия) в свою очередь специализируется на работе с иностранными корпорациями», — объясняют аналитики.

В целом среди топ-10 по уровню средней зарплаты у восьми банков количество персонала можно назвать достаточно маленьким. Наибольший штат в десятке — у Газпромбанка и Тинькофф Банка: 20 тыс. и 12 тыс. человек соответственно.

На последних строчках располагаются три банка, в которых средняя зарплата не превышает 50 тыс. рублей в месяц. В этой группе преобладают розничные банки с большим количеством персонала, занятого непосредственным обслуживанием физических лиц. Самые низкие средние зарплаты среди крупных банков — у «Ренессанс Кредита» (чуть больше 40 тыс. рублей). На 49-й позиции разместился банк «Аверс» (48 тыс.), третьим с конца стал Уральский Банк Реконструкции и Развития (48,5 тыс.). Еще у шести банков зарплата не превышает 60 тыс. рублей в месяц.

Крупнейшие банки характеризуются как высоким, так и средним уровнем оплаты труда. Три банка из топ-10 по объему активов располагаются в первой десятке по средней зарплате. Еще три крупных банка заняли места во второй десятке по зарплатам.

Крупнейший банк России и Центральной и Восточной Европы — СберБанк занимает в рейтинге зарплат 26-е место с результатом 99 тыс. рублей в месяц. ВТБ, второй по размеру российский банк, занимает высокую 12-ю строчку со 128 тыс. Самая низкая зарплата среди десяти крупнейших банков — в Россельхозбанке (37-е место, 67 тыс. рублей).

Эксперты «РИА Рейтинга» ожидают, что в 2021 году продолжится достаточно быстрый рост зарплат в банковском секторе из-за высокой прибыльности российских кредитных организаций. «Также в 2021 году на фоне восстановления после пандемии ощутимо сокращается безработица, что заставляет банки более активно конкурировать за персонал. В-третьих, рост заплат в банках будет по-прежнему определяться ростом автоматизации и развитием дистанционного банкинга, что зачастую предполагает сокращение штата сотрудников и рост компетенций», — добавляют аналитики.



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Ася ШАЛИМОВА