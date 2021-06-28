В 2020 году сотрудники финансовых компаний получали в среднем 112 680 рублей в месяц. Это на 8,7% больше, чем годом ранее, и вдвое больше, чем средняя зарплата по стране. Такие данные представлены в подготовленном аналитиками Банки.ру рейтинге кредитных организаций по уровню дохода рядовых сотрудников и топ-менеджмента по итогам прошлого года. В выборку вошли банки из топ-50 по размеру нетто-активов на 1 января 2021 года, раскрывающие соответствующие показатели в своей отчетности.



Суммарное вознаграждение членам правления банков — участников исследования в 2020 году составило 25,5 млрд рублей. Около 60% этой суммы получили руководители финансовых организаций, входящих в топ-5 по активам. Почти четверть (23,6%) от суммарного вознаграждения пришлась на выплаты топ-менеджерам СберБанка, которые в 2020 году заработали 6 млрд рублей.

При расчете размера среднемесячного вознаграждения на одного члена правления лидирующая позиция также остается за «Сбером». На второе место с пятого поднимается банк «Траст», руководство которого за прошедший год заработало в пять раз больше, чем в 2019 году.



В 2020 году банковские управленцы в сумме заработали на 3,7% меньше, чем годом ранее. В 23 банках вознаграждение увеличилось, в 17 снизилось.



Наиболее значительную прибавку получило правление НБ «Траст»: среднемесячное вознаграждение одного члена правления выросло более чем на 20 млн рублей. У остальных руководителей банков, попавших в топ-5 по сумме прибавки, ежемесячный доход увеличился в среднем чуть менее чем на 2 млн рублей.

Сильнее всего доход «просел» у правления МТС Банка — на 19 млн рублей. Второе место по сокращению дохода занял СберБанк — абсолютный лидер по размеру выплаченного вознаграждения: этому способствовало как снижение общей суммы выплат, так и увеличение количества членов правления.

Среднемесячный доход руководителей топ-5 банков по активам вырос на 7,5%, у управленцев других банков он снизился на 2,6%. У правления СберБанка доход заметно снизился, при этом у топов ВТБ, Альфа-Банка и Россельхозбанка доход демонстрирует положительную динамику.

Среднемесячная зарплата сотрудников банков — участников рейтинга в 2020-м увеличилась почти на 16 тыс. рублей (12%) относительно 2019 года и составила 138,6 тыс. рублей.



Лидером по размеру вознаграждения оказался голландский ИНГ Банк, сотрудники которого в среднем зарабатывали 430 тыс. в месяц (на 41,5% больше, чем годом ранее).

Традиционно наибольшая заработная плата в банках с иностранным капиталом, 2020 год не стал исключением. Однако в прошедшем году сотрудники госсектора почти догнали по уровню дохода своих коллег из иностранных «дочек». Самый маленький доход у работников банков частного сектора, зато их руководители, напротив, лидируют по размеру вознаграждения. При этом в прошедшем году сотрудники частных банков получили хорошую прибавку: их среднемесячный доход перевалил за отметку в 100 тыс. рублей как по средним, так и по медианным значениям.



Подробнее о зарплатах в российских банках можно узнать из материала.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

