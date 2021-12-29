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«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Алеф-Банку на уровне «ruВ+»

29.12.2021 14:40
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Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Алеф-Банк

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Алеф-Банка на уровне «ruВ+», прогноз по рейтингу — «стабильный».

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительными уровнем капитала и качеством активов, низкими показателями рентабельности деятельности, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — поясняется в сообщении «Эксперт РА».

В агентстве напоминают, что Алеф-Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, операциях с ценными бумагами. Головной и дополнительный офисы банка расположены в Москве, также имеются подразделения банка в Кургане, Алексине, Лебедяни и Лысьве.

Слабая оценка рыночных позиций банка отражает незначительную долю банка на российском банковском рынке и невысокую диверсификацию бизнеса по активам, что обусловлено поддержанием на балансе значительного объема ликвидных активов в виде ценных бумаг. Деятельность банка характеризуется узкой клиентской базой в сегменте кредитования (у банка около 40 корпоративных клиентов) и, как следствие, повышенной концентрацией кредитных рисков (на 1 ноября 2021 года величина максимального кредитного риска на одного заемщика к нетто-активам составила 6,4%). По оценкам агентства, значительная часть активов приходится на кредиты заемщикам, имеющим отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с акционерами банка.

Нормативы достаточности капитала банка находятся на удовлетворительном уровне, при этом агентство отмечает низкую способность к генерации. Так, на 1 ноября 2021 года Н1.0 равен 18,9%, Н1.2 составил 18,3%, что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 1 ноября 2021 года запас капитала позволяет выдерживать обесценение до 29% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения требований к нормативам).

На ссуды юрлиц и индивидуальных предпринимателей, представленные в основном задолженностью крупного бизнеса, приходится примерно 35% валовых активов на 1 ноября 2021 года, на кредитный портфель физлиц, в первую очередь потребительские ссуды, — около 4% валовых активов. Агентство отмечает низкое качество кредитного портфеля юридических лиц и ИП (на 1 ноября 2021 года доля ссуд IV—V категорий качества — 17%, доля пролонгированных ссуд 14%) и приемлемое качество портфеля физлиц (на 1 ноября 2021 года доля просроченной задолженности составила 7%, доля ссуд IV—V категорий качества — 6,5%).

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