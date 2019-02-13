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чип Начисление процентов на остаток средств на счете 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0%

5% от свыше 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 150 руб.

0% в банкоматах Альфа-банка Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: в банкоматах и кассах до 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц, в кассах банка взимается комиссия 5% при сумме снятия свыше 500 000 руб., в кассах других банков до 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 60 руб. за операцию ;

конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 3% от суммы наличной операции;

смена ПИН-кода в банкоматах банка - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток собственных средств;

бесплатное снятие наличных в банкоматах банка-партнера Минусы высокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков Особые ограничения карта оформляется при наличии пенсионного удостоверения (требуется перевод пенсии в банк) Дата актуализации 13.02.2019 10:28 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.