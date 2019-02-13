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Александровский, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Пенсионная

Мир — Александровский
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • Мир — Александровский
  • Visa Gold «Черничная» — Александровский
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%
  • 5% от свыше 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 3%, мин. 150 руб.
  • 0% в банкоматах Альфа-банка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкоматах и кассах до 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц, в кассах банка взимается комиссия 5% при сумме снятия свыше 500 000 руб., в кассах других банков до 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 60 руб. за операцию ;
  • конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 3% от суммы наличной операции;
  • смена ПИН-кода в банкоматах банка - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток собственных средств;
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах банка-партнера
Минусы
  • высокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков
Особые ограничения
  • карта оформляется при наличии пенсионного удостоверения (требуется перевод пенсии в банк)
Дата актуализации
13.02.2019 10:28
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 5 городах России
6 075
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Справочная информация
ПАО «Банк «Александровский»
Адрес
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный просп., д. 46, корп. 2, лит. Б
ОГРН
1027800000194
Сайт
www.alexbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(812) 324-87-77