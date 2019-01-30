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Банк «Александровский», один из старейших действующих банков России, зарегистрирован еще в начале 1989 года Госбанком СССР под наименованием «Инвестиционный Технохимбанк» в Санкт-Петербурге. Его первыми акционерами выступили предприятия химической промышленности, находившиеся в сфере интересов Бориса Гидаспова — бывшего первого секретаря Ленинградского обкома.

В декабре 1996 года новым владельцем и основным акционером банка стала инвестиционная группа «Энергокапитал» во главе с Александром Кашиным (впоследствии сформировавшим «ЭГО-Холдинг»). В конце 2003 года банк переименован в «Александровский». С февраля 2005 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов. В мае 2009 года банк заключил договор с отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о выплате населению государственных пенсий.

До недавнего времени член совета директоров Александр Кашин контролировал 90,12% акций банка, его супруга, председатель совета директоров Светлана Кашина, владела долей в 9,76%. Акционерам-миноритариям принадлежало 0,12%.

26 января 2016 года состоялась сделка по приобретению банка новыми собственниками. На текущий момент основным бенефициаром кредитной организации является председатель правления банка Евгений Лотвинов с долей в 25,57% акций. Пакет в 9,90% принадлежит председателю совета директоров банка Игорю Лейтису, занимающему также пост генерального директора ЗАО «Адамант». Кроме того, акционерами «Александровского» являются Наталья Баландина, Наталия Ворошило, Марина Головина, Светлана Тетерина, Евгений Дударов, Дмитрий Путенихин (у каждого по 8,06%), Дмитрий Истюфеев (7,53%), Александр Красняков (6,13%) и Павел Шевцов (2,4%). На миноритариев приходится 0,11% акций.

11 июля 2016 года внеочередным общим собранием акционеров банка «Александровский» и единственным акционером АО «СМБ-Банк» Евгением Лотвиновым было принято решение о присоединении последнего к банку «Александровский». Присоединение было завершено в сентябре 2016 года путем конвертации акций СМБ-Банка в дополнительно выпускаемые акции банка «Александровский».

В Санкт-Петербурге «Александровский» располагает головным офисом и семью дополнительными отделениями (по состоянию на 1 апреля 2018 года). Кроме того, имеется по два операционных офиса в Ленинградской области и в Мурманске и филиал в Москве. Для бесплатного снятия наличных клиентам доступны несколько десятков собственных банкоматов банка, а также устройства банков-партнеров, в том числе сеть из более чем 500 банкоматов банка «Санкт-Петербург». Численность персонала, по последним доступным данным, превышала 400 человек.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание по системе «Банк-Клиент», кредиты и банковские гарантии (в том числе продукты для участников государственных закупок), депозитные программы, зарплатные проекты и корпоративные карты, пакеты услуг ВЭД, валютный контроль, конверсионные операции.

Набор услуг, предоставляемых физическим лицам, включает в себя депозитную линейку, осуществление денежных переводов по системам быстрых переводов («Золотая Корона»), выплату пенсий, аренду сейфовых ячеек, выпуск пластиковых карт платежных систем Visa и MasterCard, линейку кредитных продуктов (автокредитование, потребительское кредитование, овердрафты к зарплатным картам), услуги страхования.

Ключевым направлением деятельности банка является корпоративное кредитование. Основными заемщиками фининститута выступают предприятия малого (41,1% от всех выданных юрлицам кредитов на 1 апреля 2018 года) и среднего бизнеса (37,5%). Крупнейшие доли в отраслевой структуре кредитов юрлиц и ИП занимают такие сегменты, как торговля (42,0% на 1 апреля 2018 года), строительство (18,5%), производство (17,1%), сельское хозяйство (9,1%), транспорт и связь (5,3%).

В числе клиентов банка в различные периоды были замечены предприятия «Эго-Холдинга», в том числе известная в регионе инвестиционная группа «Энергокапитал», страховая группа «Капитал-Полис», Кронштадтский мясоперерабатывающий завод, НПО «Завод «Волна» и научно-технический институт «Радиосвязь», ОАО «Завод растительных масел «Бутурлиновский», ООО «РМ-Стил», ООО «Научно-производственная фирма «Тест», ГК «Мега-Авто», ЗАО «Нева металл посуда», ООО «Галактика», АО «ПО «Возрождение», ООО «Агратрейд», АО «Электрорадиоавтоматика», ОАО «Кировский завод» и др.

С начала 2018 года нетто-активы кредитной организации незначительно увеличились (+2,7%), составив к 1 мая 2018 года 22,1 млрд рублей. Несмотря на незначительные изменения объема баланса за указанный период, в его структуре наблюдались заметные структурные изменения. Так, в пассивах средства предприятий и организаций сократились на 29,2% (-1,6 млрд рублей), а привлеченные МБК выросли на 20,8% (+1,3 млрд рублей). Также произошел приток вкладов физических лиц (+13,3%, или +0,9 млрд рублей). В структуре активов выделялось сокращение объема выданных МБК (-2,2 млрд рублей) до нулевых значений при соответствующем росте вложений в ценные бумаги на четверть (+2,4 млрд рублей).

На отчетную дату в структуре пассивов банка преобладали вклады физических лиц (36,3% от пассивов) и привлеченные МБК (33,9%). Средства населения в основном представлены вкладами срочностью от одного года до трех лет, существенная часть МБК привлечена на короткие сроки от российских контрагентов в рамках операций РЕПО. Средства предприятий и организаций (свыше половины — остатки на расчетных счетах) также формируют заметную часть в пассивах — 17,9%. Оставшаяся часть пассивов сформирована собственным капиталом — его достаточность в соответствии с основным нормативом ЦБ Н1.0 выполняется с запасом (13,6% при минимуме в 8%). Активность клиентской базы банка умеренная, с начала 2018 года ежемесячные обороты по счетам клиентов находились в диапазоне 13—16 млрд рублей.

В структуре активов на отчетную дату крупнейшую долю занимал портфель ценных бумаг (53,4% от активов нетто), хотя не менее существенную долю формирует и кредитный портфель (29,4%). На высоколиквидные активы приходится 3,8% активов нетто (преимущественно остатки на корсчете в ЦБ и в кассе). Доля основных средств и прочих активов составляет 13,4%.

Кредитный портфель, на 86% представленный корпоративными ссудами, за первые четыре месяца 2018 года увеличился на 3,4%, превысив отметку в 6,5 млрд рублей. Рост обеспечили корпоративные ссуды (+5,8%), тогда как розничный портфель сократился на 9%. Доля просроченной задолженности в совокупном портфеле с начала 2018 года не изменилась и составляет 6,6%. Уровень резервирования в целом адекватен доле просрочки и составляет 7,2%. Стоит отметить традиционно хорошую обеспеченность кредитов залоговым имуществом, уровень которого составлял на отчетную дату 124% и почти не изменился с начала 2018 года. Розничный портфель банка представлен преимущественно сроками от одного года до трех лет и свыше трех лет, тогда как корпоративный хорошо диверсифицирован по срокам до трех лет.

Портфель ценных бумаг на балансе банка вырос с начала 2018 года на четверть. Почти весь портфель представлен облигациями, из них существенная часть на отчетную дату находилась в залоге по операциям РЕПО (что косвенно свидетельствует о хорошей ликвидности финансовых инструментов), а оставшаяся часть приходилась преимущественно на не обремененные залогом ОФЗ.

Исторически зависимость от фондирования на денежном рынке через операции РЕПО оценивалась как низкая, так как фининститут регулярно выступал нетто-кредитором на рынке МБК, размещая значительные объемы свободной ликвидности. Однако с марта 2017 года банк изменил позицию на нетто-заемщика, существенно нарастив обороты по привлечению фондирования на рынке МБК. В настоящее время банк сохраняет за собой роль заемщика, привлекая ежемесячно от 29 млрд до 112 млрд рублей (в течение последнего года). На рынке Forex банк также достаточно активен, хотя обороты по валютным операциям отличаются волатильностью. Так, за последний год обороты составляли от 9 млрд до 25 млрд рублей ежемесячно.

За 2017 год банк заработал чистую прибыль в размере 134,4 млн рублей, за 2016 год — 100,5 млн рублей. За первые четыре месяца 2018 года банк понес чистый убыток на сумму 69,7 млн рублей, за аналогичный период 2017 года убыток составлял 93,6 млн рублей.

Совет директоров: Игорь Лейтис (председатель), Евгений Лотвинов, Сергей Еганов, Виктор Кононов, Александр Пустовалов.

Правление: Евгений Лотвинов (председатель), Сергей Григорьев, Илья Лотвинов, Александр Тютюнник, Инна Черняга, Дмитрий Истюфеев.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру,

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