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Дебетовые карты в Северном Народном Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Северном Народном Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Mastercard Standard — Северный Народный Банк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 550 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 10 нет нет
Visa Electron — Северный Народный Банк
Дебетовая Electron
Visa Electron , Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
доллар США нет 3 нет нет
евро нет 3 нет нет
Mastercard Gold — Северный Народный Банк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 700 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 30 нет нет
Мир Классическая — Северный Народный Банк
Дебетовая Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 550 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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