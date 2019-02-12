Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay Cash Back от 1 до 3% 3% - в категориях "АЗС", "Аптеки", "Такси", " Кинотеатры" (макс. сумма покупок 3 000 руб. в месяц);

1% - в прочих случаях в рамках акции до 28 февраля 2019;

макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 1 000 ₽ со 2-года 0-1 200 руб.; по 100 руб. в месяц, бесплатно в первые 2 месяца и далее при сумме покупок от 10 000 руб. за предыдущий месяц в рамках акции до 28 февраля 2019 Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% + 80 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 120 руб. Лимиты по операциям 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб.в месяц;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% в год;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;

невысокая стоимость обслуживания карты;

возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требования об обороте Дата актуализации 12.02.2019 13:43 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.