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Челябинвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Mastercard Platinum c cash back

Mastercard Platinum — Челябинвестбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 000 ₽
  • cash back до 3%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 3%
  • 3% - в категориях "АЗС", "Аптеки", "Такси", " Кинотеатры" (макс. сумма покупок 3 000 руб. в месяц);
  • 1% - в прочих случаях в рамках акции до 28 февраля 2019;
  • макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 1 000 ₽

со 2-года 0-1 200 руб.; по 100 руб. в месяц, бесплатно в первые 2 месяца и далее при сумме покупок от 10 000 руб. за предыдущий месяц в рамках акции до 28 февраля 2019

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1% + 80 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1% + 120 руб.

Лимиты по операциям
100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб.в месяц;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% в год;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требования об обороте
Дата актуализации
12.02.2019 13:43
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Mastercard Platinum c cash back» в 13 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
Адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 59
Банкоматы 119
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Телефоны
(351) 268-00-88 — справочная служба