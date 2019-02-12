Челябинвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Mastercard Platinum c cash back
Mastercard Platinum — Челябинвестбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 000 ₽
- cash back до 3%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 3%
- 3% - в категориях "АЗС", "Аптеки", "Такси", " Кинотеатры" (макс. сумма покупок 3 000 руб. в месяц);
- 1% - в прочих случаях в рамках акции до 28 февраля 2019;
- макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 1 000 ₽
со 2-года 0-1 200 руб.; по 100 руб. в месяц, бесплатно в первые 2 месяца и далее при сумме покупок от 10 000 руб. за предыдущий месяц в рамках акции до 28 февраля 2019
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% + 80 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1% + 120 руб.
Лимиты по операциям
100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб.в месяц;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% в год;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требования об обороте
Дата актуализации
12.02.2019 13:43
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Mastercard Platinum c cash back» в 13 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
- Адрес
- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 268-00-88 — справочная служба