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Уралпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Пенсионная

Мир — Уралпромбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
начисление производится в последний день календарного месяца
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1% от суммы, мин 3 долл. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков

1% от суммы, мин 3 долл. (эквивалент)

Лимиты по операциям
снятие наличных в день - до 100 000 руб. в день, безналичная оплата - до 200 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • изменение ПИН-кода - 50 руб. ;
  • запрос баланса в устройствах других банков - 20 руб. ;
  • СМС-информирование - 50 руб.;
  • штраф за потерю карты - 300 руб.;
  • штраф за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
  • разблокировка карты - 50 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты
Минусы
  • комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков установлена в долларах США
Особые ограничения
  • карта предназначена для получения выплат из Пенсионного фонда РФ, требуется перевод пенсии в банк
Дата актуализации
05.02.2019 11:45
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 2 городах России
205
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Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 19
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Телефоны
(351) 239-65-65