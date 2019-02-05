Уралпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Мир
Мир — Уралпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 000 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
начисление производится в последний день календарного месяца
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽
со 2-го года: 500 руб.; срок действия карты 1 год или 2 года
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5% от суммы
Снятие наличных в ПВН банка
0,5% от суммы
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% от суммы, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1% от суммы, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных в день - до 100 000 руб. в день, безналичная оплата - до 200 000 руб. в день
Дополнительная информация
- изменение ПИН-кода - 50 руб. ;
- запрос баланса в устройствах других банков - 20 руб. ;
- СМС-информирование - 50 руб.;
- штраф за потерю карты - 300 руб.;
- штраф за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- разблокировка карты - 50 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная плата со 2-го года обслуживания карты
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
- высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
05.02.2019 11:45
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 2 городах России
Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 239-65-65