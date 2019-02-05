Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете начисление производится в последний день календарного месяца 0,1% Выпуск и обслуживание 1 000 ₽ со 2-го года: 500 руб.; срок действия карты 1 год или 2 года Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% от суммы Снятие наличных в ПВН банка 0,5% от суммы Снятие наличных в банкоматах других банков 1% от суммы, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин. 3 долл. Лимиты по операциям снятие наличных в день - до 100 000 руб. в день, безналичная оплата - до 200 000 руб. в день Дополнительная информация изменение ПИН-кода - 50 руб. ;

запрос баланса в устройствах других банков - 20 руб. ;

СМС-информирование - 50 руб.;

штраф за потерю карты - 300 руб.;

штраф за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

разблокировка карты - 50 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная плата со 2-го года обслуживания карты Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка

высокая стоимость обслуживания карты Дата актуализации 05.02.2019 11:45 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.