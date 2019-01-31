Справка Banki.ru

Банк был основан в феврале 1994 года в Сыктывкаре (Республика Коми). Первыми учредителями выступили «Севергазпром», ОАО «Севергазторг», ООО «Франс». Банк традиционно специализировался на обслуживании местных предприятий (в том числе региональных структур «Газпрома») и населения. С начала 2000-х годов кредитная организация начала переходить под контроль действующих акционеров. В ноябре 2004 года банк вошел в систему обязательного страхования вкладов физических лиц.

На текущий момент владельцами кредитной организации являются председатель совета директоров Сергей Сердитов (70,30%), его брат, член совета директоров Андрей Сердитов (4,50%), Александр Москотельников (19,90%), Сергей Шумилов (4,50%). На акционеров-миноритариев приходится 0,80% акций.

Сеть обслуживания и продаж включает в себя головной офис, расположенный в Сыктывкаре, три филиала (Москва, Ухта, Усинск), 11 операционных касс вне кассового узла, два дополнительных и один кредитно-кассовый офис. Все подразделения, за исключением московского филиала, расположены в пределах Республики Коми. Согласно отчетности МСФО за первое полугодие 2018 года списочная численность персонала на 1 июля 2018 года — 303 человека. Для пользователей пластиковых карт в регионах присутствия банка действуют 34 банкомата и порядка 370 платежных терминалов. Клиенты также имеют возможность на льготных условиях снимать наличные в банкоматах группы ВТБ.

Кредитная организация предоставляет юридическим и физическим лицам стандартный набор банковских услуг. Юридическим лицам доступны кредиты и гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, дистанционное обслуживание, эквайринг, валютный контроль, ценные бумаги, зарплатные проекты, сейфовые ячейки. Физическим лицам помимо линейки вкладов доступно кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты (Visa, MasterCard, «Мир»), ценные бумаги, интернет-банкинг, денежные переводы («Золотая Корона», Western Union, UNIStream), сейфовые ячейки, продажа монет и др.

Клиентская база насчитывает более 4,7 тыс. корпоративных и 84 тыс. розничных клиентов. Клиентами банка в разное время значились ОАО «Комижилстрой», ОАО «Ухтинский механический завод», АУ РК «Республиканский учебный центр Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми», ООО Инженерно-технический центр «АРМ», ООО «ИК «Лескомплекс», ООО «Строймонтаж», ООО «Музыкальный мир», ООО «Республиканские лотереи», АО «Электромонтаж», ОАО «Комиагропромтехника», ООО «Трансгаз», ООО «Авторесурс Моторс», сеть стоматологии «Интерстом», ООО «СМУ «Трансэнергострой», ОАО «Водоканал», АО «Коми Дорожная Компания», АО НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», АО «Спецремэлектро», ОАО «Усинскгеонефть» и др. По данным отчетности МСФО за первое полугодие 2018 года корпоративный кредитный портфель банка включает в себя следующие отрасли экономики: торговля (29,5%), строительство (34,6%), посреднические услуги (12,4%), промышленность (4,6%), транспорт и связь (4,5%), сельское хозяйство (0,01%).

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 2,5% (или 176,7 млн рублей), составив 7,3 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 44,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 47,5% до 44,6%, при этом их номинальный объем сократился на 129,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 31,7% до 34,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 238,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 1,3 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 2,2% (или 26,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 17,2% и 82,8% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 149,5 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 26,19% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 44,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 83,9% и 16,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 30,4% до 28,5%, при этом их номинальный объем сократился на 82,9 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 14,5% до 13,5%, при этом их номинальный объем сократился на 48 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 42,7% до 44,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 190 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 5,4% до 7,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 151,5 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 3,3% до 2,7%, при этом их номинальный объем сократился на 38,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,1 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 82,9 млн рублей (или 3,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 85,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 64,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 10,4% до 10,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 15,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 4,2 млрд рублей (200,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 3,2 млрд рублей, из которых 3,2 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 4,2 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 64,6 млн рублей. По итогам января — октября кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 66 млн рублей.

Совет директоров: Сергей Сердитов (председатель), Наталья Костарева, Андрей Сердитов, Игорь Исаков, Михаил Соловьев.

Правление: Виталий Перваков (председатель), Нелли Аверьянова, Зинаида Коссангба, Валентина Зорина (главный бухгалтер), Юрий Габов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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