Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Северного Народного Банка до уровня «ruB+». Прогноз по рейтингу изменен на «стабильный». Ранее у банка был рейтинг «ruBB-» с «негативным» прогнозом.

«Понижение рейтинга обусловлено ухудшением операционной эффективности деятельности банка на фоне сжатия кредитного портфеля и роста вложений в низкодоходные финансовые инструменты. Также рейтинговое действие связано с повышением кредитных рисков по текущему кредитному портфелю в условиях последствий пандемии, что продолжит оказывать давление на капитализацию и прибыль на горизонте следующих 12 месяцев», — поясняется в релизе агентства .

Там уточняется, что «рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, удовлетворительным качеством кредитного портфеля, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

Северный Народный Банк ведет деятельность в основном в Республике Коми и специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ, работе с ценными бумагами и размещении средств на рынке межбанковского кредитования, напоминает «Эксперт РА». Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка; аналитики, в частности, указывают на его узкую клиентскую базу. Сосредоточенность бизнеса преимущественно в одном регионе «делает его крайне чувствительным к конъюнктуре рынка в регионе и ограничивает возможности банка по расширению клиентской базы в условиях усиления конкуренции», говорится в сообщении.

Агентство негативно оценивает тенденцию сокращения кредитного портфеля по юрлицам и индивидуальным предпринимателям в активах банка на фоне роста доли активов с относительно невысокой доходностью (остатков по депозитам в Банке России).

Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 на 1 июля 2020 года — 25,2%, Н1.2 составляет 21,2%), что обуславливает его высокую устойчивость к реализации кредитных рисков. При этом деятельность банка характеризуется низкими показателями рентабельности и операционной эффективности.



Основу активов банка формируют вложения в депозиты в Банке России (48% на отчетную дату), кредитный портфель по юрлицам и ИП (19%), вложения в ценные бумаги (16%) и требования к физлицам (3%). «Качество кредитного портфеля по кредитам юрлицам и ИП оценивается как удовлетворительное (на 1 июля 2020 доля просроченной задолженности составила 12%, доля ссуд IV и V категорий — 12,5%, на 1 июня 2020 доля реструктурированной задолженности — 26%). Для корпоративного кредитного портфеля характерна высокая концентрация на строительной отрасли (на 1 июля 2020 года доля кредитов, выданных указанным предприятиям, составляет 33%), при этом агентство отмечает, что вероятность дефолтов для заемщиков указанной отрасли находится на более высоком уровне, чем в среднем по корпоративному сектору. Также агентство отмечает, что в силу специализации на кредитовании субъектов МСБ (около 87% задолженности юрлиц и ИП на 1 июля 2020 года) кредитный портфель банка в текущей неблагоприятной макроэкономической конъюнктуре подвержен риску дальнейшего обесценения», — говорится в релизе. При этом аналитики позитивно отмечают снижение уровня концентрации активных операций на крупнейшем объекте кредитного риска.

