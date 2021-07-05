Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Северного Народного Банка на уровне «ruB+». По рейтингу установлен «негативный» прогноз (ранее действовал «стабильный»), сообщается в релизе .

«Изменение прогноза по рейтингу на «негативный» обусловлено ухудшением операционной эффективности деятельности банка, что связано как с сокращением чистых процентных и комиссионных доходов, так и с существенным доформированием резервов вследствие реализации кредитного риска. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — говорится в релизе «Эксперт РА».

Как поясняется, слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка. Для деятельности финансовой организации характерна узкая клиентская база (93 заемщика юрлиц и индивидуальных предпринимателей на 1 апреля 2021 года), в основном в сегменте МСБ. При этом ориентация на развитие бизнеса преимущественно в Республике Коми (около 95% размещенных и 83% привлеченных средств на 1 апреля 2021 года) ограничивает потенциал банка по существенному наращиванию клиентской базы и делает бизнес-модель крайне чувствительной к конъюнктуре рынка в домашнем регионе. Сохранение низкой доли кредитного портфеля юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц в активах на фоне значительного размещения средств на депозитах в Банке России обуславливает низкую диверсификацию бизнеса, что продолжает оказывать давление на рейтинг.



Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 1 мая 2021 года Н1.0 = 24%, Н1.2 = 20%), что обуславливает его высокую устойчивость к реализации кредитных рисков (на 1 мая 2021 года запас по нормативу Н1.2 позволяет выдержать обесценение до 29% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств).

Кроме того, агентство отмечает сокращение гарантийного бизнеса (за период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года портфель гарантий снизился в два раза), что ограничивает возможности банка по диверсификации источников доходов. Деятельность банка характеризуется также сохранением низкого уровня операционной эффективности: за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года CIR составил 107%, NIM = 3,4% против CIR = 106%, NIM = 4,1% за аналогичный период годом ранее.

Анна КОМАРОВА