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Вклады Северного Народного Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Северного Народного Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

6 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 10 000 360 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 0,8% 100 360 дней
Евро 0,2% 100 180 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 10 000 540 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,8% 100 540 дней
Евро 0,3% 100 540 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,75% 10 000 390 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 300 000 180 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 10 000 540 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,5% 100 540 дней
Евро 0,1% 100 540 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 25 000 250 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Северного Народного Банка

Вклады Северного Народного Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Северного Народного Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.

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