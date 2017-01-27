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Дебетовые карты в Запсибкомбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Запсибкомбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

17 дебетовых карт

Visa Virtual (Virtuon) «Виртуальнаяя карта» — Запсибкомбанк
Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет нет
Visa Classic — Запсибкомбанк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 - 1 140 нет
  • другое
доллар США нет 12 - 23 нет
  • другое
евро нет 12 - 22 нет
  • другое
Visa Gold — Запсибкомбанк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 400 - 3 700 нет
  • другое
доллар США нет 45 - 59 нет
  • другое
евро нет 45 - 57 нет
  • другое
Visa Platinum — Запсибкомбанк
Дебетовая Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 8 000 - 10 000 нет
  • другое
доллар США нет 140 - 170 нет
  • другое
евро нет 140 - 166 нет
  • другое
Visa Classic — Запсибкомбанк
Дебетовая Rewards
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 нет
  • другое
Мир — Запсибкомбанк
Дебетовая Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 нет
  • другое
Мир — Запсибкомбанк
Дебетовая Мир Премиальная (Gold)
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 400 - 3 100 нет
  • другое
Мир — Запсибкомбанк
Дебетовая Мир Премиальная (Platinum)
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 8 000 - 10 000 нет
  • другое
Visa Classic Unembossed — Запсибкомбанк
Дебетовая (моментальная)
Visa Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
Visa Gold — Запсибкомбанк
Золотая
Visa Gold , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 - 4 150 нет
  • другое
Visa Gold «Свобода» — Запсибкомбанк
Карта Svoboda
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет
  • другое
Карта с индивидуальным дизайном
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет
  • другое
доллар США нет 18 нет
  • другое
евро нет 18 нет
  • другое
Visa Classic — Запсибкомбанк
Классическая
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 - 875 нет
  • другое
Visa Classic Unembossed — Запсибкомбанк
Массовая
Visa Unembossed , Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 - 600 нет
  • другое
Мир — Запсибкомбанк
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4,5% 0 нет
  • другое
Visa Platinum — Запсибкомбанк
Платиновая
Visa Platinum , Mastercard Platinum , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 - 8 750 нет
  • другое
Visa Classic «Транспортная карта» — Запсибкомбанк
Транспортная
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 - 1 000 нет
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Запсибкомбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Оформил кредит на 500 000 на 5 лет, что не неожиданно, так это клиентооринтированность специалиста по кредитованию. Средства доступны в день подписания договора на карту, выдача в... Весь отзыв
Все отзывы
9 156

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