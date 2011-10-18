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Дебетовые карты в банке «Уралфинанс»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Уралфинанс». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

9 дебетовых карт

Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
доллар США нет 0 нет нет
евро нет 0 нет нет
Visa Classic — Уралфинанс
Дебетовая Classic
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 400 нет нет
доллар США нет 6 нет нет
евро нет 5 нет нет
Visa Gold — Уралфинанс
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 8 нет нет
Visa Platinum — Уралфинанс
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 800 нет нет
доллар США нет 12 нет нет
евро нет 10 нет нет
Visa Classic — Уралфинанс
Детская Classic
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
доллар США нет 5 нет нет
евро нет 4 нет нет
Visa Classic — Уралфинанс
Моментальная
Visa Unembossed Non-Personalized
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
доллар США нет 0 нет нет
евро нет 0 нет нет
Visa Classic «Мотив Classic» — Уралфинанс
Мотив Classic
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 7,5% 0 есть нет
Visa Gold «Мотив Gold» — Уралфинанс
Мотив Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 7,5% 499 есть нет
Visa Platinum «Мотив Platinum» — Уралфинанс
Мотив Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 7,5% 999 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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