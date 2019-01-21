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Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая — Акцепт
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
технология MirAccept
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в неделю
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка+1%;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах / ПВН сторонних банков
Дата актуализации
21.01.2019 15:35
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Классическая» в 9 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
- Адрес
- 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
- ОГРН
- 1025400000427
- Сайт
- www.akcept.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
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8 800 100-27-37 — единая справочная служба