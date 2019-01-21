Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип технология MirAccept Выпуск и обслуживание 600 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в неделю Дополнительная информация конвертация - по курсу банка+1%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах / ПВН сторонних банков Дата актуализации 21.01.2019 15:35 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.