Справка Banki.ru

Банк был образован в январе 1992 года под наименованием АОЗТ «Народный акционерно-коммерческий банк «Ермак». Первыми акционерами и учредителями выступили компания «Нижневартовское управление магистральных нефтепроводов», ПУ «НижневартовскАСУнефть», ТССУ «Нижневартовскнефтегазстрой», «Нижневартовское управление буровых работ № 1 «ННГ», ТК «Сфера», АРСТ «Сибнефтегазпереработка», трест «Нижневартовскнефтеспецстрой», СМУ-4 производственного арендного объединения «Строитель», ПКФ «Сибтранском», корпорация «НТЛ», ТОО «Автоматизированные системы» и др. В 1995 году в число акционеров кредитного учреждения вошло Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижневартовска, в 1997 году — ОАО «Черногорэнерго»*. В июле 2015 года была изменена организационно-правовая форма кредитной организации и банк получил свое современное наименование — АО «Нижневартовский городской банк «Ермак». В январе 2005 года банк вступил в ССВ.

Сегодня основными акционерами кредитной организации выступают члены семьи Набиевых, контролирующие в совокупности 85,79% акций: председатель совета директоров Юсиф Набиев (19,35%) и его сыновья Вюгар (47,00%) и Русиф Набиевы (19,44%). Елена Хайрулова контролирует долю в 4,68%, Александр Патерман и Виталий Фалько через ООО «Агрофирма Нижневартовская» контролируют долю ровную 9,17%. На миноритариев приходится 0,36% акций. Стоит отметить, что Набиевы — совладельцы нижневартовской энергетической компании ОАО «Черногорэнерго», а член совета директоров банка Светлана Савицкая ее возглавляет.

Согласно отчетности РСБУ за девять месяцев 2018 года: помимо головного офиса, расположенного в Нижневартовске, сеть обслуживания и продаж банка включает в себя филиал в Тюмени, четыре дополнительных офиса и 21 операционную кассу вне кассового узла. Банкоматная сеть насчитывает 12 банкоматов и четыре терминала. В кредитной организации работают около 300 сотрудников.

Основная специализация банка — кредитование и обслуживание местных предприятий малого и среднего бизнеса. Юридическим лицам банк предлагает РКО, кредитование, депозиты, операции с ценными бумагами, валютные операции, зарплатные проекты (Visa), Клиент-Банк и др. В число клиентов банка в различные периоды входили такие организации, как ОАО «Черногорэнерго», ОАО «Уралмонтажавтоматика», ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей», ОАО «Телекомпания «Сфера», ОАО «Гарант», ОАО «Хлебокомбинат», ОАО «Научно-инженерный центр по переработке нефтяного газа «Нефтегаз», ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей», ОАО «Транспортно-технологическое предприятие», ОАО «Самотлорнефтегаз», ЗАО «Черногортранс», ЗАО «Нижневартовсктрубопроводстрой» и др. Согласно отчетности РСБУ на 01.10.2018 корпоративный кредитный портфель банка включает в себя следующие отрасли экономики: строительство (35,9%), торговля и ремонт (26,5%), операции с недвижимостью (5,4%), транспорт и связь (11,5%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (0,8%).

Частным клиентам доступна линейка вкладов, кредитование (потребительское, ипотека, овердрафт), банковские карты Visa, денежные переводы (по системам «Золотая Корона» и Blizko), проведение коммунальных платежей, аренда сейфовых ячеек, интернет-банкинг и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 11% (или 361,8 млн рублей), составив 2,9 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 37% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 35% до 37%, при этом их номинальный объем сократился на 69,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 33,1% до 27%, при этом их номинальный объем сократился на 299,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 875,4 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,9% (или 7,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 29,9% и 70,1% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 40,53% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 47,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 78,9% и 21,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 38,1% до 31,6%, при этом их номинальный объем сократился на 327,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 43,2% до 47,3%, при этом их номинальный объем сократился на 33,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 11,1% до 12,2%, при этом их номинальный объем сократился на 9,4 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 6,8% до 8,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 17,9 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 924,8 млн рублей. С начала года его объем сократился на 327,7 млн рублей (или 26,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 87,7%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 88%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 8,6% до 6,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 28,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,8 млрд рублей (303,2% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 1,4 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 131,8 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 54,7 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 13,8 млн рублей.

Совет директоров: Юсиф Набиев (председатель), Светлана Савицкая, Русиф Набиев, Марк Марголин, Оксана Ачковская.

Правление: Марк Марголин (председатель), Оксана Чеботаренко, Оксана Вакутина.

* ОАО «Черногорэнерго» — многофункциональное предприятие, которое обеспечивает энергоснабжение таких нефтедобывающих предприятий, как ОАО «ТНК-Нижневартовск», СП «Ваньеганнефть», ОАО «Корпорация Югранефть», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и ряда других организаций, расположенных на территориях Самотлорского, Вань-Еганского, Ай-Еганского, Тюменского, Никольского, Ново-Молодежного, Мало-Черногорского, Кысомского месторождений.

Помимо преобразования и передачи электроэнергии ОАО «Черногорэнерго» оказывает услуги по монтажу и наладке электротехнического оборудования и электрических сетей, капитальному ремонту электрооборудования, работы по устройству внутренних и наружных инженерных электрических сетей. В эксплуатации ОАО «Черногорэнерго» находятся более полутора тыс. километров воздушных линий электропередач, столько же кабельных линий, около тысячи понижающих подстанций и другое оборудование, которое расположено на территории в 11 тыс. квадратных километров.

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