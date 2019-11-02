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Дебетовые карты Рокетбанка

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Рокетбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

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