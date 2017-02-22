3 кредитные карты

Кредитная Black Edition Mastercard World Black Edition Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 18% до 3 000 000 до 62 дней справка 2-НДФЛ доллар США 18% индивидуально до 62 дней справка 2-НДФЛ евро 18% индивидуально до 62 дней справка 2-НДФЛ Платиновая Mastercard Platinum Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 22% до 750 000 до 62 дней справка 2-НДФЛ Стандартная Visa Classic Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 26% до 500 000 до 62 дней справка 2-НДФЛ

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.