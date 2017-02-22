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Кредитные карты Севергазбанк

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3 кредитные карты

MasterCard World Black Edition — Севергазбанк
Кредитная Black Edition
Mastercard World Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 18% до 3 000 000 до 62 дней справка 2-НДФЛ
доллар США 18% индивидуально до 62 дней справка 2-НДФЛ
евро 18% индивидуально до 62 дней справка 2-НДФЛ
MasterCard Platinum — Севергазбанк
Платиновая
Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 22% до 750 000 до 62 дней справка 2-НДФЛ
Visa Classic — Севергазбанк
Стандартная
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 500 000 до 62 дней справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Севергазбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Я являюсь зарплатным клиентом СГБ уже второй год. Банк у нас достаточно скромный, рекламы у него мало, но работает давно, и имеет в городе определенную репутацию. Немножко... Весь отзыв
Все отзывы
16 085

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