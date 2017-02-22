Оценка: Не засчитана
Кредитные карты Севергазбанкизменить банк
3 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|22%
|до 750 000
|до 62 дней
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|26%
|до 500 000
|до 62 дней
|справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Севергазбанка
Оценка: 5 Не засчитана
Спасибо специалистам банка СГБ и в частности специалисту Колодкиной В.Л. В процессе сложившейся ситуации специалисты убедили меня в том, что банк СГБ спорные... Весь отзыв
16 085
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