Вход

Кредитные карты Геобанк

изменить банк

4 кредитные карты

Просто
Visa Instant Issue , Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 0% до 70 000 до 1850 дней не требуется
Сash Back
Visa Instant Issue , Visa Classic , Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 24% до 400 000 до 56 дней не требуется
Сезонная
Visa Instant Issue , Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 28% до 300 000 до 56 дней не требуется
Совесть
Visa Prepaid
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 0% до 300 000 до 365 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Геобанка

Оценка: 5
Просто не могу нарадоваться на кредитную карту "Совесть"! Карточку выдали мне сразу по подписанию кредитного договора и активировала я ее по месту оформления - в офисе "Геобанка... Весь отзыв
Все отзывы
1 794

Похожие продукты других банков: Киви Банк, Спиритбанк, ИК Банк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Вклады, Ипотека