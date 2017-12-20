4 кредитные карты

Просто Visa Instant Issue , Visa Classic Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 0% до 70 000 до 1850 дней не требуется Сash Back Visa Instant Issue , Visa Classic , Visa Gold Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 24% до 400 000 до 56 дней не требуется Сезонная Visa Instant Issue , Visa Classic Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 28% до 300 000 до 56 дней не требуется Совесть Visa Prepaid Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 0% до 300 000 до 365 дней не требуется

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.