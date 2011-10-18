Вход

Вклады Промтрансбанка

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Промтрансбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

6 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 3% 5 000 31 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 5 000 93 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,45% 5 000 1100 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 2,5% 100 370 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
Подробнее
Евро 0,5% 100 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,47% 5 000 900 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 3,67% 5 000 1000 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
30 533

Похожие продукты других банков: Народный Доверительный Банк, Приобье, Руснарбанк.

Другие продукты: Ипотека

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Промтрансбанк
лицензия № 2638

Продукты банка

Рейтинги

Вклады Промтрансбанка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Промтрансбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Промтрансбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!

В других городах